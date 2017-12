Varroc Lighting Systems baut mit neuer Fabrik in Marokko seine weltweite Präsenz aus

Plymouth, Michigan (ots/PRNewswire) - - Varroc Lighting Systems baut in der Gegend von Tangier ein Produktionswerk und ein Produktentwicklungszentrum auf dem neusten Stand der Technik

- In der Einrichtung werden Schweinwerfer und Rücklichter für aktuelle und zukünftige Kunden in Marokko und Südeuropa hergestellt

Varroc Lighting Systems erweitert durch den Aufbau einer Produktions- und Produktentwicklungsbasis in Marokko seine Präsenz. Das Projekt ist der neuste Schritt des Unternehmens, um seine weltweiten Kapazitäten als führender Entwickler und Hersteller von externen Beleuchtungssystemen der nächsten Generation für die Automobilbranche zu erweitern.

Die Einrichtung befindet sich in "Tanger Automotive City", einem großen Industriezentrum mit wichtigen Verbindungen zu Südeuropa via "Tanger-Med Port", dem größten Hafen Afrikas. Nach der Fertigstellung dürften durch das Werk und Entwicklungszentrum Hunderte von Stellen in verschiedenen Funktionen geschaffen werden. Die Einrichtung wurde im Rahmen einer am 11. Dezember 2017 in Casablanca abgehaltenen und von seiner Majestät König Mohammed VI geführten Zeremonie angekündigt.

"Dies ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und hebt die großen Anstrengungen hervor, die wir in den fünf Jahren seit der Übernahme durch die Varroc Group unternommen haben", sagte Stephane Vedie, CEO von Varroc Lighting Systems. "Von der Einrichtung in Marokko können sowohl das lokale Wachstum von Marokko als auch unsere Kunden in Südeuropa profitieren. Die Kombination modernster Technologie mit der geografischen Nähe zu Europa wird wettbewerbsfähige Angebote zur Folge haben, die uns dabei helfen werden, unsere Position bei bestehenden und zukünftigen Kunden zu stärken. Wir wollen dort sein, so unsere Kunden uns brauchen."

Im Jahr 2017 hat Varroc Lighting Systems den Schwerpunkt darauf gelegt, seine globale Präsenz an wettbewerbsfähigen Standorten zu erweitern. Die Expansion nach Marokko folgt auf die vor kurzem gemachte Ankündigung, dass in Krakow, Polen, ein neues Produktentwicklungszentrum und in Sorocaba, Brasilien, eine neue Einrichtung eröffnet werden sollen.

ÜBER VARROC LIGHTING SYSTEMS

Varroc Lighting Systems ist ein führender globaler Lieferant von innovativen Beleuchtungslösungen für Automobile und Zweiräder, der zu laufenden Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Mobilität und Stil beiträgt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Plymouth, Michigan, USA, beschäftigt weltweit über 7.200 Mitarbeiter in Betrieben in Europa, Asien, Südamerika und Nordamerika und versorgt den Mainstream-Automobilmarkt mit hochmoderner Technologie, die sich durch hochwertige kostengünstige Lösungen auszeichnet. Varroc Lighting Systems ist ein wichtiges Mitglied der Varroc Group-Familie mit Geschäftsschwerpunkt Automobilteile.

