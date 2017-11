Plasan präsentiert den SandCat Stormer - den neuen Panzer-Geländewagen für Antiterror-Einsätze

Kibbutz Sasa, Israel (ots/PRNewswire) - Erstmals auch als Rechtslenker-Version

Bei der bevorstehenden Ausstellung MILIPOL in Paris wird Plasan die neue Variante seines SandCat Stormer für Polizeikräfte und Antiterrortruppen vorstellen. Als Reaktion auf den Anstieg von Terror und Gewalt im Inland in den letzten Jahren bringt Plasan das ultimative Antiterror- und Straßenkampffahrzeug auf den Markt - für die entsprechenden Länder jetzt erstmals auch als Rechtslenker-Version (RHD, Right Hand Drive).

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/604059/Plasan_SandCat_Stormer.jpg ) Der neue RHD SandCat Stormer ist mit dem brandneuen SCAT-System ausgestattet, um mit einer Reihe von nicht-tödlichen Optionen auf Konflikte mit Gewalt von geringer Intensität reagieren zu können. Es ermöglicht eine präzise und angemessene Massenkontrolle und beugt Todesfällen unter Zivilisten vor, ohne dass die Benutzer des Systems sich einem Risiko aussetzen müssten. SCAT ist ein auf dem Dach montiertes RCWS mit Tag- und Nacht-Imaging, Führungs- und Leitsystem, Blender, Mehrschuss-40mm-Rauch-/Gas-Granatwerfer, akustischem Langstreckensignalgeber und optionalem Gewehr.

Der SandCat bietet eine einmalige Optimierung zwischen Schutz, Nutzlast und Kosten durch den Einsatz von Verbundstoffen zur Abwehr von Bedrohungen, die früher nur in Kriegsgebieten auftraten, aber heutzutage auch bei Straßenkämpfen zum Einsatz kommen. Dazu gehören B6/B7-Schutz, AK47 7,62x39 AP und Dragunov 7,62x54 AP sowie ein Boden, der gegen zwei DM51 Handgranaten geschützt ist und mehr.

Der Plasan SandCat Stormer ist das leichteste taktische Panzerfahrzeug, das ein solches Niveau an Schutz bietet. Es wurde entwickelt, um in verschiedensten Missionsprofilen zum Einsatz zu kommen, die ein höchst manövrierfähiges und gut geschütztes Fahrzeug erfordern, wie z. B. innerstädtische Strafverfolgung, Friedenswahrung, Heimatschutz und Grenzpatrouillen.

Indem es das zuverlässige Chassis eines Ford F550 Super Duty mit einem starken Motor und Allradantrieb verwendet, bleibt es erschwinglich und hält das von Ford zugelassene Gesamtgewicht ein.

In der gepanzerten Fahrerkabine finden bis zu zehn Insassen Platz, wobei großer Wert auf Design und Ergonomie gelegt wurde, um dem Team eine sichere Durchführung seiner Missionen zu ermöglichen.

Der Plasan SandCat Stormer ist wahrhaft der ultimative Panzer-Geländewagen.

