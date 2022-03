Park Place Technologies

PARK PLACE TECHNOLOGIES ÜBERNIMMT RELIANT TECHNOLOGY

Cleveland, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Der Erwerb stärkt die Position von Park Place als weltweit führender Anbieter von Wartungsdiensten von Drittanbietern

Park Place Technologies, das weltweit führende Unternehmen für Rechenzentrum- und Netzwerkoptimierung, hat Reliant Technology, einen Drittanbieter für Wartung, Support und Hardware mit Sitz in Atlanta, Georgia, übernommen. Die Akquisition wird dem großen Kundenstamm von Reliant Technology mehr Produkte und Dienstleistungen bieten.

Reliant Technology wurde 2007 vom derzeitigen CEO und Alleineigentümer Reid Smith-Vaniz gegründet und bietet Wartung und Support für Speicher-, Netzwerk- und Servergeräte von Drittanbietern. Das Unternehmen unterstützt alle wichtigen OEM-Marken und betreut fast 500 Kunden in Nordamerika, Afrika, Europa und Asien.

Es ist die zweite Akquisition von Park Place im Jahr 2022 und die 20. Akquisition seit 2016.

„Wir haben Reliant Technology so weit wie möglich gebracht und erkannt, dass unsere Kunden mit zunehmendem Wachstum eine weiterentwickelte Produktpalette und größere Ressourcen benötigen", so Smith-Vaniz. „Wir haben bei Reliant Technology eine unglaubliche Kultur und ein herausragendes Team aufgebaut, und ich bin überzeugt, dass sie gut mit Park Place harmonieren werden. Ich freue mich zu hören, dass Park Place mit dem Wachstum sein Engagement für die menschliche Komponente und die persönliche Investition in seine Kunden beibehalten hat. Park Place bietet immense Ressourcen, ein globales Team und ein robustes Portfolio an Managed Services und Produkten, die einen noch größeren Mehrwert für unsere Kunden und unseren Kundenservice bedeuten."

Das Hardware-Inventar von Reliant Technology wird zu Curvature, der Abteilung für neue und gebrauchte Hardware von Park Place, gehören. Curvature hat sich auf dem globalen IT-Markt als Marktführer für erreichbare, zuverlässige und kostengünstige Hardware-Lösungen etabliert. Auch während der anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette ist Curvature widerstandsfähig geblieben.

„Reliant Technology verhilft seinen Kunden zu den besten Entscheidungen in den Bereichen Speicher, Server und Netzwerkwartung und ermöglicht ihnen zugleich erhebliche Einsparungen. Das ist seit langem unser Kultur- und Geschäftsmodell. Die Integration von Reliant Technology ermöglicht es uns, den Wartungserfolg von Drittanbietern fortzusetzen und gleichzeitig den Kunden von Reliant Technology ein komplettes Managed Services-Portfolio anzubieten", erklärte Chris Adams, Präsident und CEO von Park Place Technologies.

Das 1991 gegründete Unternehmen Park Place Technologies stützt sich auf das weltweit größte Ingenieurteam vor Ort, eine robuste Gruppe von Hunderten fortschrittlicher Ingenieure und seine rund um die Uhr geöffneten Enterprise Operations Centers. Park Place nutzt eine globale Lieferkette für Ersatzteile, Automatisierung, maschinelles Lernen und ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten, um die Betriebszeit und Leistung von Netzwerken und Rechenzentren zu optimieren.

Informationen zu Park Place Technologies

Park Place Technologies ist ein weltweit tätiges Unternehmen für die Optimierung von Rechenzentren und Netzwerken. Gestützt auf das weltweit größte Ingenieurteam vor Ort, eine robuste Gruppe fortschrittlicher Ingenieure sowie unser voll besetztes, rund um die Uhr geöffnetes Enterprise Operations Center bieten wir ein robustes Portfolio an IT-Lösungen zur Optimierung der Betriebszeit und Leistung von Netzwerken und Rechenzentren an. Unsere Dienstleistungen umfassen die Wartung von Hardware in Rechenzentren von Drittanbietern, professionelle Dienstleistungen, Managed Services für die Infrastruktur, Überwachung der Netzwerkleistung und den Verkauf von Hardware. Durch unseren einzigartigen und vollständig integrierten DMSO-Ansatz (Discover, Monitor, Support, Optimize) genießen Kunden eine optimierte Infrastrukturüberwachung und -verwaltung, Kosteneffizienz, weniger Chaos und eine schnellere durchschnittliche Zeit bis zur Lösung – was letztendlich die Freiheit bietet, langfristige Konzepte zu entwickeln. Zu den branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen von Park Place gehören Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, Entuity Software™ und Curvature Hardware Sales. Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplacetechnologies.com. Park Place ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners und GTCR.

