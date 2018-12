Park Place Technologies übernimmt lateinamerikanischen IT-Lösungsanbieter CMG-Nicsa

Cleveland (ots/PRNewswire) - Vierte Park Place-Akquisition für 2018

Park Place Technologies gibt die Übernahme der lateinamerikanischen Aktivitäten von CMG-Nicsa bekannt, einem in Lateinamerika und der Karibik tätigen Anbieter von IT-Lösungen, Support-Infrastrukturen und Outsourcing-Dienstleistungen. Mit dieser Akquisition kann Park Place Technologies, der weltweit führende Anbieter von Hardware-Wartung für Rechenzentren von Drittanbietern, seine Dienstleistungen für Kunden mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in ganz Lateinamerika anbieten.

Die Park Place Technologies-Kunden werden von CMG-Nicsas bestehendem Call Center und Außendienst mit sowohl spanisch- als auch portugiesischsprachigen IT-Ingenieuren profitieren. Um die Akquisition zu unterstützen, wird Park Place Technologies CMG-Nicsa-Büros in Uruguay, Argentinien, Mexiko und Brasilien eröffnen bzw. bestehende Büros erweitern, und darüber hinaus ein Operations Center in Uruguay sowie ein Prüflabor und Teilelager in Mexiko etablieren.

"Mit CMG-Nicsa übernehmen wir den führenden Anbieter von Third-Party-Wartungsleistungen in Lateinamerika", erklärt Chris Adams, President und COO von Park Place Technologies. "Mit gebündeltem Fokus auf Service Excellence und fundiertem lokalem Wissen zum lateinamerikanischen Markt hat CMG-Nicsa erfolgreich starke, langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut und für seine globalen Kunden erheblichen Mehrwert in LATAM und der Karibik-Region geschaffen. Park Place baut mit dieser Akquisition seine globale Marktposition als Markenführer im Bereich Third-Party-Maintenance weiter aus. Unser Leistungsversprechen an unsere Kunden umfasst damit nun auch die größte Service Delivery-Organisation und den größten Anbieter von Post-Warranty-Wartungsleistungen in Lateinamerika".

"Wir sind ein Unternehmen, das Wert darauf legt, exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Park Place Technologies, um das gesamte Dienstleistungsportfolio in diese Region einzubringen und, ausgehend von der Kundenzufriedenheit und dem hochwertigen Support, den wir in Lateinamerika und der Karibik etabliert haben, weiter zu wachsen", sagt Christian Gouveia, Miteigentümer von CMG-Nicsa. "Wir freuen uns, das Vertriebsmodell von Park Place und seinen KI-unterstützten Fernüberwachungsdienst ParkView(TM) hier in der Region nutzen zu können und unsere Fähigkeiten und Erfahrungen zu kombinieren, um sowohl unseren als auch den lokalen und globalen Kunden von Park Place noch mehr Support und Unterstützung bereitzustellen".

Gouveia wird die neue Position General Manager LATAM and the Caribbean für Park Place Technologies übernehmen und die Geschäfte und das kontinuierliche Wachstum überwachen.

Es handelt sich um die vierte Akquisition, die Park Place Technologies 2018 nach Übernahme des irischen Unternehmens Origina Technology Services, der in Singapur ansässigen Firma Axentel Technologies und des Anbieters Solid Systems CAD Services (SSCS) mit Sitz in Houston getätigt hat. Zusammengenommen bauen diese Akquisitionen die weltweite Präsenz von Park Place Technologies weiter deutlich aus und demonstrieren das Engagement des Unternehmens, den wachsenden Bedürfnissen seines globalen Kundenstamms Rechnung zu tragen.

Informationen zu Park Place Technologies

Park Place Technologies bietet seit 1991 eine Alternative bei der Speicher-, Server- und Netzwerk-Hardwarewartung für IT-Rechenzentren nach Ablauf der Garantiezeit. Mit einem rund um die Uhr erreichbarem globalen Contact Center, Unterstützung durch die fortschrittlichsten IT-Ingenieure der Branche und einer breiten Palette von industrieweit führenden und preisgekrönten Dienstleistungen wie z.B. ParkView(TM) ermöglicht Park Place Technologies seinen Kunden eine verbesserte operative Geschwindigkeit und maximierte Verfügbarkeit der Ausrüstung. Park Place Technologies betreut über 15.000 Kunden, darunter alle Tier One-OEM, und deckt mit seinen Dienstleistungen 36.000 Rechenzentren in mehr als 115 Ländern ab.

