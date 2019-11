Vayyar Imaging Ltd.

Mit dem Smartphone in Wände schauen: Wandscanner Walabot DIY plus kommt nach Deutschland

Vayyar Imaging, der weltweit führende Anbieter von 4D-Radar-Bildgebungssensorik, kündigte heute die Einführung des Wandscanners Walabot DIY plus in den deutschen Markt an. Die neue Generation der Walabot-Produktlinie schaut mithilfe der innovativen Radarwellen-Technologie von Vayyar direkt in die Wand und erkennt so zum Beispiel Rohre, Leitungen, Kabel, Holz- und Metallstreben sowie verschiedene Arten des Schädlingsbefalles. Das handgroße Gerät wird einfach an ein Andriod-fähiges Smartphone gekoppelt und erzeugt mithilfe einer App ein genaues Abbild des Wandinneren. Der Walabot DIY plus übermittelt Heimwerkern, professionellen Handwerkern und Bauunternehmen so Art, Position und Größe des in der Wand liegenden Materials.

Im Vergleich zur ersten Generation des Walabot DIY, die in Deutschland seit 2017 verfügbar ist, erweitert die neue Version die Funktionen und den Komfort des Wandscanners: Der Walabot DIY plus kann durch noch mehr Wandmaterialien wie Beton, Holz, Rigips und Gips schauen, der Algorithmus erkennt zudem Hindernisse und Gefahen in Wänden schneller und präziser. Die Wandauflage des Gerätes ist aufgrund neuer Gleitstreifen weniger anfällig für Verschleiß.

Zeev Lissack, Leiter von Vayyars Walabot-Produktlinie erklärte: "Unser Team arbeitet ständig daran, die 4D-Bildgebungstechnologie von Vayyar zu entwickeln und neue Wege zu finden, um vormals professionelle Wekrzeuge preiswert und nutzerfreundlich auf die Verbraucherebene zu bringen. Die Weiterentwicklung von Vayyars führendem Konsumprodukt, Walabot DIY Plus, bietet einen einmaligen Einblick in Wände und erweitert die Grenzen der Radiowellentechnologie. Das Gerät analysiert in Millisekunden zehntausende Signale, wenn es eine Wand abtastet und bietet so bishlang nicht dagewesene 4D-Bildgebungsmöglichkeiten."

Walabot DIY plus ist die erste Alternative zu den wenig genauen Leitungssuchern, deren Technologie mittlerweile stark veraltet ist. Diese Lösungen zeigen per Tonsignal, dass sich etwas in der Wand befindet - weder arbeiten sie dabei jedoch mit visuellen Hinweisen, noch können sie mehr über Art oder Position des Hindernisses verraten. Im Heim und auf Baustellen kommt es daher immer wieder zu schweren Wasser- oder Leitungsschäden, aber auch zu Unfällen durch Stromschläge. Beim Dübeln, Bohren oder partiellem Aufreißen einer Wand kann mit dem Walabot DIY nun sicher und präzise gearbeitet werden.

Über Vayyar

Vayyar wurde 2011 in Israel mit der Idee gegründet, ein schnelleres und kostengünstigeres Werkzeug zur Erkennung von Brustkrebs zu entwickeln und hat sich seitdem zum Ziel gesetzt, professionelle Bildgebungsgeräte für den allgemeinen Verbraucher verfügbar zu machen. Heute ist Vayyar mit seinen 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein weltweit führender Anbieter von 4D-Bildgebungstechnologien für eine Vielzahl von Branchen wie der Automobilindustrie, Smart Home, Robotik, Einzelhandel und Medizin. Im Jahr 2018 wurde Vayyar vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier mit dem Potenzial zur Transformation von Gesellschaft und Industrie ausgezeichnet.

In der letzten Investorenrunde im Dezember 2017 sicherte sich das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von $45 Mio. geführt von der israelischen ITI Venture Capital Partners und der US-amerikanischen Walden Riverwood Ventures. Insgesamt konnte Vayyar seit 2012 Investorengelder in Höhe von $79 Mio. einsammeln.

