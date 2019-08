Resolve Systems

Resolve Systems akquiriert FixStream für 24 Mio. US-Dollar

Irvine, Kalifornien (ots)

- Resolve vereint AIOps mit hochentwickelter Automationsplattform - Langfristiges Ziel: Selbstheilende IT-Infrastruktur - Gartner prognostiziert rasantes Wachstum im Markt für AIOps bis 2023

Resolve Systems, führender Anbieter für IT-basierte Automations- und Orchestrierungsplattformen, akquiriert FixStream. Das Unternehmen ist einer der Pioniere im Bereich AIOps, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz für IT Operations. Die Übernahme wird voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Damit bietet Resolve die robusteste IT-Automationsplattform auf dem Markt an. Sie verbindet leistungsstarke Automationsfunktionen mit dem KI-gestützten Einblick in dynamische, hybride IT-Umgebungen und lässt sich speziell auf die Anforderungen komplexer Infrastrukturen moderner Unternehmen zuschneiden.

Intelligente Automation mit Resolve

Die einheitliche Plattform deckt ein breites Spektrum unterschiedlicher IT-Betriebsprozesse ab. Dazu gehören KI-gestütztes Infrastruktur-Mapping, operative Datenkorrelation sowie prognostische Analytik als Basis für die intelligente Automation von Cross-Domain-Aktionen. Dadurch optimieren Kunden die Leistung ihrer Infrastruktur, verkürzen die durchschnittliche Zeit bis zur Lösungsfindung (MTTR = Mean Time to Resolution), steigern die Effizienz des IT-Betriebs, reduzieren die Alarmhäufigkeit und können proaktiv und vorausschauend Ressourcen für kritische Geschäftsprozesse bereitstellen.

FixStream setzt auf künstliche Intelligenz

FixStream konnte seinen Umsatz in den letzten zwei Jahren um 700 % erhöhen und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden AIOps-Plattformen im Markt. Die bewährte Lösung bietet ein automatisiertes Dependency Mapping, das die sich ändernden Beziehungen zwischen IT-Infrastruktur und installierten Applikationen mit einem automatisierten Dependency Mapping überwacht, um so Ursachen für Performance-Probleme und Ausfälle schnellstmöglich zu diagnostizieren. Darüber hinaus setzt die Lösung künstliche Intelligenz und Machine Learning ein, um große Mengen an Systemdaten zu analysieren und zu kontextualisieren, mögliche Muster zu erkennen und künftige Probleme der gesamten IT-Infrastruktur vorherzusagen.

Selbstheilende IT-Infrastruktur

Langfristig soll die gemeinsame Lösung aus Resolve und FixStream den langgehegten Kundenwunsch nach "Self-Healing IT" erfüllen. Die neue Lösung kombiniert die mehrschichtige Sichtbarkeit und prognostische Analytik von FixStream mit der Cross-Domain- und Service-Level-Automation von Resolve. Damit erhalten Kunden erstmals die Möglichkeit, Probleme automatisch vorherzusagen und zu verhindern bzw. zu beheben. Resolve nutzt dynamisches Dependency Mapping und KI-gestützte Erkenntnisse, um Informationen und automatische Updates für Automationsprozesse bereitzustellen und die intelligente Automation selbstständig zu starten. Resolve-Kunden erhalten so ein geschlossenes System, das selbstständig identifiziert, analysiert, prognostiziert und automatisiert.

Markt für AIOps wächst rasant

IT-Verantwortliche stehen immer häufiger vor der Herausforderung, die IT-Kosten zu senken und gleichzeitig die stetig steigende Komplexität zu bewältigen. Dazu gehören auch die enormen Datenmengen, die heute von Infrastrukturen und Applikationen generiert werden. Das Marktforschungsinstitut Gartner kommt im Report "Infrastructure Software Markets, Worldwide, 2017-2023" zu dem Ergebnis, dass das Segment der Performance-Analytik (zu dem AIOps, ITIM und andere Monitoring-Werkzeuge gehören) bis 2020 weltweit rund 5,7 Milliarden US-Dollar umsetzen wird. Mit der Übernahme von FixStream vergrößert Resolve seinen Anteil am rasant wachsenden Markt für AIOps.

Resolve und FixStream folgen Kundenwunsch

"Wir sind davon überzeugt, dass FixStreams AIOps und Infrastruktur-Mapping optimal zur Automationsplattform von Resolve passt. Damit bieten wir unseren Kunden bahnbrechende neue Funktionen, die IT-Prozesse agiler, schneller und einfacher machen", sagt John Ferron, CEO von Resolve. "Die Kombination unserer leistungsstarken Cross-Domain-Automation mit den KI-gestützten Erkenntnissen von FixStream ermöglicht es IT-Verantwortlichen, die digitale Transformation zu beschleunigen."

"Resolve und FixStream bieten IT-Organisationen jetzt eine vollständige Automationsplattform. Viele Kunden haben sich eine Lösung gewünscht, die führende AIOps mit bewährter Cross-Domain-Automation kombiniert. Wir freuen uns, dass diese Vision nun Wirklichkeit wird", sagt Sameer Padhye, CEO und Gründer von FixStream. "Unsere Produkte verbindet das gemeinsame Ziel, IT-Organisationen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen moderner IT-Infrastrukturen zu bewältigen und Serviceprozesse zu verbessern."

"Effiziente IT-Prozesse sind für CIOs zu einer kritischen Priorität geworden. Die Arbeitsbelastung der Teams steigt stetig, während die Personalstärke aufgrund von Fachkräftemangel und sinkenden Budgets unverändert bleibt", sagt Carl Lehmann, Chefanalyst bei 451 Research. "Die Kombination von Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz mit Automationstechnik ermöglicht es Unternehmen, diese Herausforderungen zu meistern, die wachsende Komplexität der heutigen hybriden IT-Infrastrukturen zu bewältigen und dem Ziel der selbstheilenden IT näher zu kommen."

Erfahren Sie mehr über die bahnbrechende IT-Automationslösung von Resolve und FixStream: Besuchen Sie den Webcast am Donnerstag, 5. September 2019. Registrieren sich einfach über die Resolve Website unter https://resolve.io/it-automation-resources/resolve-fixstream-webcast.

Über Resolve Systems:

Resolve ist die führende IT-Automatisierungs- und Orchestrierungsplattform, die täglich mehr als eine Million Automatisierungen unterstützt. Dazu gehören einfache, sich wiederholende Aufgaben ebenso wie äußerst komplexe Prozesse. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Markt für Automatisierung ist die Plattform von Resolve speziell darauf ausgerichtet, die heutigen ITOps-, NetOps- und SecOps-Teams dabei zu unterstützen, die wachsenden Anforderungen an die IT zu erfüllen, die Effizienz zu steigen, Kosten zu senken und die Servicequalität sowie Leistungsfähigkeit der Automation deutlich zu verbessern. Resolve befindet sich mehrheitlich im Besitz von Insight Partners, einem weltweit führenden Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert. Sowohl die Fortune 1.000 als auch weltweite Managed-Service- und Telekommunikationsunternehmen vertrauen den Automatisierungslösungen von Resolve. Weitere Informationen erhalten Sie unter resolve.io.

Über Insight-Partner:

Insight Partners ist ein führendes, weltweit operierendes Venture-Capital- und Private Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert, die den Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Insight wurde 1995 gegründet, verwaltet derzeit über 20 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und hat kumulativ in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Die Mission ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dafür vermittelt Insight ihnen praktische, praxisnahe Wachstumskompetenz, um den langfristigen Erfolg zu fördern. Sowohl seinen Mitarbeitern als auch in investierten Unternehmen fördert Insight eine Kultur, die auf einem Kerngedanken basiert: Wachstum bedeutet Chancen. Weitere Informationen über Insight und seine Investitionen erhalten Sie unter www.insightpartners.com sowie bei Twitter @insightpartners.

