Choco schließt Serie B in Höhe von 82,5 Millionen EUR ab

Choco verkündet heute den Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 82,5 Millionen EUR. Damit baut das Foodtech-Startup für die Gastronomie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, weiter seine Position als Marktführer aus, um die Digitalisierung der Branche voranzubringen. Die Runde wird angeführt von Insight Partners und Left Lane Capital unter erneuter Beteiligung der bestehenden Investoren Coatue Management und Bessemer Venture Partners. Nur ein Jahr nach der Series A in Höhe von 65,5 Million EUR bringt es Choco mit der Serie-B-Finanzierung auf eine Gesamtsumme von 148 Millionen EUR. "Die letzten 15 Monate waren für unsere Industrie eine unfassbare Herausforderung. Da für uns von Anfang an klar war, dass wir gerade in solchen Zeiten ein verlässlicher Partner für unsere Nutzer sein wollen, haben wir uns stark auf die Weiterentwicklung unseres Produktes fokussiert. Unser Ziel ist ambitioniert - wir wollen ein transparentes, faires und digitales Lebensmittelsystem ermöglichen. Das vergangene Jahr hat die Foodservice-Landschaft verändert und den Bedarf nach digitalen Lösungen verdeutlicht. "Choco hat sich als weltweit führende digitale Bestell-Plattform für den Foodservice-Sektor etabliert. Wir freuen uns, das Wachstum des Unternehmens in neue Märkte zu unterstützen und gleichzeitig die Entwicklung zukunftsweisender Technologien für die Industrie voranzubringen", sagt Harley Miller, Gründer von Left Lane Capital. Rachel Geller, Managing Director bei Insight Partners, fügt hinzu: "In einer Branche, die immer noch größtenteils mit Stift und Papier arbeitet, hilft Choco Restaurants und Großhändlern die Arbeitsabläufe im Bestellmanagement zu digitalisieren. Mit der Finanzierung möchte Choco weiter den Kundenstamm in den sechs bestehenden Märkten (Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien und USA) vergrößern, sowie die Expansion in neue Märkte vorantreiben. Im DACH-Raum nutzen wöchentlich über 3000 Gastronomen die Choco-Plattform. Im nächsten Jahr wird Choco 10 neue Städte in Deutschland eröffnen, und plant bis Ende des Jahres die Nutzerbasis zu verdoppeln. Um diese Ziele zu erreichen, will das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl bis 2022 verfünffachen und sich auf den Ausbau seiner Teams in Europa und den USA konzentrieren, der durch den kürzlichen Zugang von Vikas Gupta (ex Uber, Facebook) als CTO bereits voll im Gange ist.

