MCE Bank GmbH und e.GO Mobile AG kooperieren / Unternehmen geben strategische Partnerschaft für Endkunden-Finanzierung des e.GO Life bekannt

Unternehmen geben strategische Partnerschaft für Endkunden-Finanzierung des e.GO Life bekannt

Die MCE Bank GmbH, ein Finanzdienstleister für den Automobilmarkt, und die e.GO Mobile AG, ein Hersteller für Elektrofahrzeuge, stellten heute ihre gemeinsamen Pläne zur strategischen Kooperation für die Finanzierung des Kleinwagens e.GO Life vor. Ab sofort ermöglicht die e.GO Financial Services - eine Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH - den Kunden verschiedene Formen der Ratenfinanzierung beim Kauf des Elektroautos.

Die Serienproduktion des e.GO Life läuft seit März dieses Jahres im e.GO-Werk 1 in Aachen Rothe Erde. Bestellungen des Fahrzeugs nimmt das Unternehmen entweder über das Internet, über Agenten oder Vertriebskooperationen sowie persönlich in den e.GO-Stores (auch Pop-Up-Stores) entgegen. Die Möglichkeit der Finanzierung von Fahrzeugen durch die MCE Bank bietet e.GO bei allen Vertriebswegen an. "Mit der Finanzierung durch die MCE Bank bringen wir unseren Vertriebsprozess zu einem runden Abschluss. Es ist ein gutes Gefühl, als noch junges, dynamisches Unternehmen einen in diesem Themenbereich erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben", so Prof. Dr. Günther Schuh, CEO der e.GO Mobile AG.

Zum Start umfasst das Angebot die klassische Ratenfinanzierung sowie die Schlussraten-Finanzierung mit flexiblen Laufzeiten. Die attraktiven monatlichen Raten für den e.GO Life ermöglichen Elektromobilität, die Spaß macht, praktisch und bezahlbar ist. Volker Hammer, Geschäftsführer der MCE Bank: "Wir freuen uns, mit e.GO einen weiteren Hersteller beim Vertrieb seiner Fahrzeuge mit modernen Finanzdienstleistungsprodukten und -prozessen unterstützen zu können." Die MCE Bank ist seit über 30 Jahren im Bereich der Fahrzeugfinanzierung für Unternehmen und Endkunden tätig.

Zum Verkaufsbeginn der e.GO Life Serienmodelle bieten e.GO und MCE Bank eine hochmoderne digitale Antragsstrecke. Der Kunde kann seine Wunschrate ganz bequem zu Hause kalkulieren und sich auf Wunsch online identifizieren lassen.

