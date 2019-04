e.GO Mobile AG

e.GO und AUTO1 Group kooperieren

Ab 2020 bietet AUTO1 Group das Elektroauto e.GO Life europaweit an

Aachen (ots)

e.GO und AUTO1 Group, die digitalen Auto-Experten, werden in Zukunft kooperieren. Ab 2020 bietet AUTO1 Group das günstige, viersitzige Kurzstrecken-Elektrofahrzeug e.GO Life als Neufahrzeug auf seiner Plattform AUTO1.com, Europas führendem Online-B2B-Marktplatz für Gebrauchtwagen, an.

Die Serienproduktion läuft gerade mit der leistungsstärksten Version des e.GO Life 60 in der neuen Industrie 4.0 Fabrik in Aachen Rothe Erde an. "Es gibt bereits über 3000 Vorbestellungen. Das zeigt uns, dass unsere Kunden bereit sind für den digitalen Vertrieb. Wenn ein Lifestyle-Produkt wie unser e.GO Life über einen so innovativen digitalen Vertriebskanal wie AUTO1.com angeboten wird, ist der Kunde der Gewinner", so Prof. Dr. Günther Schuh, CEO der e.GO Mobile AG.

AUTO1.com ist als unabhängige und markenübergreifende digitale B2B Handelsplattform mit mehr als 55.000 Partnerhändlern in über 30 Ländern aktiv. "Wir bieten unseren Partnerhändlern den direkten Zugang zu dem Trendsetter-Elektrofahrzeug e.GO Life und zeigen gleichzeitig, dass unsere überlegene Logistik und digitale Kaufabwicklung auch bei Neufahrzeugen große Vorteile bringt", sagt Hakan Koç, Co-Founder und Co-CEO der AUTO1 Group. "Die Kooperation mit e.GO ist ein weiterer Schritt für uns, den Autohandel in Europa zu revolutionieren."

Der e.GO Life verfügt über eine digitale Fahrzeugakte. Connected Services im Fahrzeug erlauben es zukünftig dem Hersteller eine Fernanalyse durchzuführen, um Fehler frühzeitig zu erkennen und präventiv eingreifen zu können. Aktuell bereiten sich zahlreiche Bosch-Car-Service-Partner auf den Service der e.GO-Fahrzeuge vor.

