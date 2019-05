AUTO BILD KLASSIK

12. Hamburg-Berlin-Klassik 2019: Der Countdown für die Anmeldung läuft

Jetzt anmelden für Norddeutschlands schönste Oldtimerrallye / Anmeldefrist endet in wenigen Tagen / Start erstmals seit vier Jahren wieder in Berlin / Route führt über die Mecklenburgische Seenplatte und Wolfsburg bis nach Hamburg

Sie lässt jedes Jahr die Herzen von Oldtimer- und Youngtimer-Fans höher schlagen: Die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik der Fachzeitschrift AUTO BILD KLASSIK. 180 Teams werden dann vom 29. bis 31. August 2019 unter der sportlichen Leitung von Rallye-Europameister Armin Schwarz eine Gesamtstrecke von rund 750 Kilometern absolvieren. Startpunkt ist das erste Mal seit vier Jahren wieder die imposante Kulisse des Berliner Olympiastadions. Die Fahrtroute der 12. Auflage der Hamburg-Berlin-Klassik verteilt sich auf sieben Rallye-Etappen in drei Tagen. Nach dem Start in Berlin fahren die Old- und Youngtimer über das Schloss & Gut Liebenberg nach Göhren-Lebbin an den Fleesensee. Am zweiten Rallyetag führt die Route von der Müritz über die Mecklenburgische Seenplatte nach Wolfsburg. Von dort geht es dann am dritten und finalen Rallye-Tag über die Lüneburger Heide nach Hamburg. Zieleinlauf ist die Ballinstadt auf der Hamburger Veddel.

Den ansprechenden Streckenverlauf abseits großer Straßen mit vielen sportlichen und unterhaltsamen Wertungsprüfungen begleitet ein vielfältiges Rahmenprogramm rund um die ereignisreichen Oldtimerrallye-Tage.

Auf Geschwindigkeit kommt es bei der 12. Hamburg-Berlin-Klassik übrigens nicht an. Das Motto der Rallye, die seit 2008 von AUTO BILD KLASSIK ausgerichtet wird, lautet vielmehr "Reisen statt Rasen". Schnelligkeit ist allerdings bei der Anmeldung gefragt: Wer 2019 noch dabei sein möchte, muss fix sein, denn die Nennfrist endet am 31. Mai.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.hamburg-berlin-klassik.de

Über die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:

Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin für Oldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimer bestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke von Hamburg nach Berlin. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

