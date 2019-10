CenturyLink

CenturyLink erweitert On-Demand-Netzwerkkonnektivität auf Google Cloud Platform

Service-Erweiterung unterstützt CenturyLinks Edge Compute-Strategie

Da immer mehr Unternehmen ihre High Performance-Workloads und Anwendungen in die Cloud verlagern wollen, stellt CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) jetzt mit der Erweiterung seines Dienstes Cloud Connect Dynamic Connections zur Google Cloud Platform eine neue Option für die Anbindung von Firmengebäuden und öffentlichen Rechenzentren an Cloud-Umgebungen bereit. Diese Ausweitung ermöglicht dedizierte Echtzeit-Netzwerkkonnektivität mit Self-Service-Portal über Tausende von Endpunkten in Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa in CenturyLinks sicherem globalem Glasfasernetz.

"CenturyLink unterstützt das digitale Geschäft mit direkten, On-Demand und skalierbaren Cloud-Netzwerklösungen, die sich unkompliziert vom Kunden steuern lassen", erklärt Paul Savill, CenturyLink Senior Vice President Core Network und Technology Solutions. "Mit dieser Erweiterung haben Google Cloud-Kunden jetzt eine neue, einfache Möglichkeit, ihre Cloud-Netzwerkumgebungen anzubinden und zu steuern, und die Bandbreite bedarfsgerecht an ihre sich weiterentwickelnden Geschäftsanforderungen anzupassen".

CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections spielt eine Schlüsselrolle in der Edge Compute-Strategie des Unternehmens. Die Lösung sorgt für Echtzeit-Netzwerkbereitstellung vom Kundenstandort bis zu CenturyLinks Edge-Standorten, so dass Unternehmen Workloads in einem Agile Development-Modell einsetzen und verwalten können. Diese Edge-Dienste können sich mit Tausenden von Rechenzentren und Bürogebäuden über CenturyLink Cloud Connect vernetzen, um verteilte IT-Workloads an der Netzwerk-Peripherie auszuführen.

"Mit CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections werden Unternehmen in der Lage sein, ihre Standorte schnell und unkompliziert zu vernetzen und ihre Netzwerke, genauso wie ihre Google Cloud-Workloads, schnell und beliebig nach Bedarf zu skalieren", sagt Kerry Takenaka, Product Manager, Google Cloud. "Ein mit der Elastizität der Cloud vergleichbares flexibles Verhalten des Netzwerks wird ein Schlüsselfaktor für die Hybrid Cloud-Strategien von Unternehmen und die digitale Transformation sein".

CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections beinhaltet ein Self-Service-Portal und eine API, die den Kunden die Echtzeitkontrolle über ihre Hybrid Cloud-Netzwerke mit privaten Ethernet-Diensten ermöglichen. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, bietet CenturyLink auch ein einfaches Pay-as-you-go-Abrechnungsmodell ohne langfristige Bindung an, das die Flexibilität bietet, Dienste bei Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.

CenturyLink hat seine langjährige Partnerschaft mit Google Cloud im Jahr 2019 durch die Kombination von Public Cloud mit CenturyLink IT-Beratungsleistungen ausgebaut und ein Google Cloud Center of Excellence mit als Google Cloud Architect und Engineer zertifizierten Entwicklern eingerichtet, die über eine hohe Kompetenz in den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Netzwerk, Migration und Managed Services verfügen, um Kunden beim digitalen Geschäft zu unterstützen. Zusätzlichen Zugang zur Google Cloud Platform bietet Vyvx Cloud Connect, das weltweite Broadcast-Glasfasernetz von CenturyLink mit standortübergreifenden, vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten für qualitativ hochwertige Video-Feeds mit hoher Bandbreite.

Wichtiger Aspekt

- Die CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections-Lösung, die an Tausenden von Standorten in Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und Europa verfügbar ist, unterstützt auch Microsoft Azure und Azure Government (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2607666-1&h=5788305 06&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D26 07666-1%26h%3D1612836792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%2 52Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2607666-1%2526h%253 D1473768907%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com %25252F2019-06-24-CenturyLink-Delivers-Secure-Fast-and-Easy-Self-Pr ovisioning-of-Network-Connections-to-Microsoft-Azure-and-Azure-Gove rnment%2526a%253DMicrosoft%252BAzure%252Band%252BAzure%252BGovernme nt%26a%3DMicrosoft%2BAzure%2Bund%2BAzure%2BGovernment&a=Microsoft+A zure+und+Azure+Government) sowie Amazon Web Services (AWS) und AWS GovCloud (USA).

Zusätzliche Ressourcen

- Mehr zu CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections erfahren Sie unter:https://www.centurylink.com/business/discover/dynamic-connect ions.html

Informationen zu CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter http://news.centurylink.com/.

