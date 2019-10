CenturyLink

CenturyLink als Leader im "IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Vendors Report" positioniert

Unternehmen wird für technologische Innovation und effektive Wachstumsstrategien gewürdigt

Branchenanalyst IDC hat CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) in seiner ersten Studie zur Bewertung der Anbieterlandschaft für globale kommerzielle Content Delivery Network (CDN)-Lösungen als Leader positioniert. Der IDC MarketScape-Report würdigt CenturyLink nicht nur für den Umfang und die Größe seiner durch weitreichendes Peering unterstützten globalen Netzwerk- und CDN-Dienste, sondern auch für die Strategien des Unternehmens für Wachstum und Technologieinnovation auf dem CDN-Markt. Der CDN-Markt wird, wie IDC prognostiziert, bis 2023 13 Milliarden US-Dollar erreichen.

Den "IDC MarketScape-Report: Worldwide Commercial CDN 2019 Vendor Assessment" (Doc # US44842119, August 2019) können Sie unter folgendem Link einsehen: http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/report/idc-marketscape-worldwide-commercial-cdn-2019-vendor-assessment-report.pdf

"CenturyLink hat seine Position in der Leaders-Kategorie vor allem aufgrund der Fähigkeit gefestigt, eine Multi-CDN-Strategie für seine Kunden zu unterstützen, was durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Streamroot, dem Innovator in der Bereitstellung von Videoinhalten, vorangetrieben wurde", erklärt Ghassan Abdo, Vice President Research, Worldwide Telecommunications bei IDC. "CenturyLink verfügt nun über eine Mesh-Delivery-Technologie, die einen Peer-to-Peer unterstützten CDN-Ansatz für die globale Bereitstellung von linearen Live- und On-Demand-Videoinhalten an schwer erreichbaren Orten ermöglicht. Dies ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal."

Mit fokussierten Expansionsplänen in APAC und LATAM erweitert CenturyLink seine CDN-Kernkompetenzen einschließlich Media Delivery, Web Delivery und digitale Downloads. Das Unternehmen hebt sich auch durch sein neues Edge-basiertes Serviceangebot und sein starkes Partner-Ökosystem als Vorreiter im Markt für CDN-Lösungen ab.

"CenturyLink arbeitet offensiv daran, den Umfang, die Größe und die Leistung seiner globalen CDN-Lösung zu steigern. Wir investieren in die Erweiterung unserer globalen Media Delivery-Modelle auf die am schwersten erreichbaren Orte weltweit, und wir erweitern unser CDN-Portfolio um innovative Fähigkeiten, die CenturyLink-Kunden einen Wettbewerbsvorteil im Mitbewerberfeld verschaffen", sagt Bill Wohnoutka, Vice President Global Internet und Content Delivery Services bei CenturyLink. "Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen um die Produkttransformation in diesem Jahr im IDC MarketScape gewürdigt werden und beabsichtigen, durch kontinuierliche Technologieinnovation, Investitionen und den Ausbau des globalen Netzwerks unsere Leader-Position beizubehalten."

Wichtige Fakten

- CenturyLink bietet CDN-Dienste mit einer Spitzenkapazität von mehr als 120 Tbps an, die über 120 PoPs weltweit bereitgestellt werden. - CenturyLink versorgt 2019 neun der zehn weltweit größten Medienunternehmen. - CenturyLink bietet ein umfassendes Portfolio an CDN-Dienstleistungen für alle Branchen, einschließlich Video Delivery, Web Delivery, digitale Downloads, Peer-to-Peer Mesh-Delivery, objekt- und dateibasierte Speicherung sowie eine Edge-basierte DevOps-Plattform.

Zusätzliche Ressourcen

- Weiterführende Informationen zu CenturyLinks CDN-Angeboten finden Sie unter: https://www.centurylink.com/business/networking/content- delivery.html - Wie die Übernahme von Streamroot CenturyLinks Fähigkeit stärkt, OTT-Inhalte für Kunden bereitzustellen, erfahren Sie hier: http://n ews.centurylink.com/2019-09-10-CenturyLink-Acquires-Video-Delivery- Innovator-Streamroot

Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter http://news.centurylink.com/.

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Anbieter-Analyse-Modell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Unternehmen in einem bestimmten Markt zu geben. Die Studienmethodologie basiert auf einer präzisen Bewertungsmethodik, die sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien einbezieht. Das Ergebnis ist eine einzige grafische Darstellung mit der Position jedes einzelnen Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, mit dem sich die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie derzeitige und künftige Erfolgsfaktoren der IKT-Unternehmen am Markt vergleichen lassen. Der Report bietet Technologie-Einkäufern zudem eine 360-Grad-Beurteilung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Lieferanten.

