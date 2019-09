CenturyLink

CenturyLink baut CDN-Servicekapazitäten aus, um die wachsende Nachfrage in EMEA zu unterstützen

London (ots/PRNewswire)

Technologieführer erweitert Leistungsumfang und Bereitstellung von digitalen Inhalten für Over-the-Top-Videoanbieter, Gaming- und andere Unternehmen

Technologieführer CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) hat aufgrund der steigenden Nachfrage für die Bereitstellung von Over-the-Top (OTT)-Inhalten in EMEA seine Content Delivery Network (CDN)-Servicekapazitäten in Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Rumänien ausgebaut und die Kapazitäten an bestehenden Kernstandorten in Europa deutlich erhöht. CenturyLink demonstriert mit dieser Investition sein Engagement, OTT-Anbietern, Rundfunk- und Fernsehsendern und Gaming-Unternehmen skalierbare, hochverfügbare und belastbare Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten zu liefern, die es ihnen ermöglichen, neue Zielgruppen in neuen Märkten auf der ganzen Welt anzusprechen.

"Da die Nachfrage nach OTT-Inhalten in EMEA weiter steigt, ist der Reichweitenausbau unserer CDN-Dienste entscheidend, um unseren Kunden die bestmögliche Anwendererfahrung auf der ganzen Welt zu bieten, auch an nur schwer zugänglichen Orten", erklärt Rory McVicar, Director Product Management, Internet and Content Delivery Services bei CenturyLink.

Im Zuge dieser Erweiterung seiner CDN-Servicekapazitäten in EMEA hat CenturyLink einen neuen PoP (Point of Presence) in Zagreb, Kroatien, eingerichtet, um die Leistungsfähigkeit im Land zu verbessern. Das Unternehmen hat außerdem seine Kapazitäten für die CDN-Bereitstellung an anderen wichtigen Standorten in EMEA erhöht, die das größte Wachstum im Online-Traffic verzeichnen, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Skandinavien.

Wichtige Fakten

- CenturyLinks EMEA Content Delivery Network (CDN)-Knoten befinden sich in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Island, Israel, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, Südafrika, Spanien, Schweden, der Schweiz und den VAE. - CenturyLink bietet CDN-Dienste mit einer Spitzenkapazität von mehr als 120 Tbps an, die über 120 PoPs weltweit bereitgestellt werden. - CenturyLink betreut 2019 neun der zehn weltweit größten Medienunternehmen.

Zusätzliche Ressourcen

- Weitere Informationen zu CenturyLinks CDN-Angeboten finden Sie unter: www.centurylink.co.uk/networking/cdn.html

Informationen zu CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter http://news.centurylink.com/.

