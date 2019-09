CenturyLink

CenturyLink baut globales Channel-Partnerprogram in EMEA aus

London (ots/PRNewswire)

Unternehmen verstärkt Channel-Support und Ressourcen, um das digitale Geschäft zu beschleunigen

CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) hat sein globales Channel Partner Programm für EMEA erweitert. Die Expansion unterstreicht die Strategie von CenturyLink, die bestehende Channel-Basis auszuweiten und neue Partner in der Region zu gewinnen, um eine beschleunigte Nachfrage im Markt zu befriedigen, da Unternehmen ihr Geschäft weiter mit digitalen Lösungen umgestalten.

"Die Erweiterung unseres Channel Partner Programms gibt unseren bestehenden Partnern in Nordamerika direkten Zugang zu Ressourcen in EMEA, um Kunden noch besser betreuen zu können, und ermöglicht es CenturyLink gleichzeitig, neue Partner in der Region zu gewinnen, die von unseren umfassenden globalen Lösungen und der weltweiten Netzwerkpräsenz profitieren können", sagt Craig Patterson, Vice President Indirect Sales bei CenturyLink. "Dieser regionale Launch unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für unsere Partner-Community und würdigt die wichtige Rolle, die der indirekte Kanal bei der Unterstützung der digitalen Transformation unserer gemeinsamen Kunden spielt".

Zu den Schlüsselelementen des Partnerprogramms gehören dedizierte Account-Teams und Unterstützung für Vertrieb, Marketing, Entwicklung sowie Betrieb und Wartung, die in jeder Phase des Customer Lifecycles greifen. Der Zugang zum CenturyLink Partner Portal, das ein umfassendes Repertoire an Materialien und Schulungen bietet, gibt den Partnern die Tools und Ressourcen, um maßgeschneiderte Kundenlösungen zu verkaufen, bereitzustellen und als Unternehmen zu wachsen.

"Unternehmen suchen zunehmend nach Anbietern, die ihnen helfen können, ihr Geschäft durch verbesserte betriebliche Effizienz, IT-Agilität und Sicherheit zu transformieren. Dieser Marktbedarf und die Vorteile des CenturyLink Channel Partner Programms bieten reizvolle Chancen für Partner", erklärt Bart van Aanholt, Vice President of Sales für den europäischen Kontinent, Nahost und Afrika bei CenturyLink. "Unsere Expansion in der Region EMEA kombiniert innovative Technologien und branchenführende, dedizierte Channel-Ressourcen mit Schwerpunkt auf ein exzellentes Kundenerlebnis, um den Partnern eine starke Plattform für den Erfolg zu bieten".

Wichtige Fakten

- CenturyLink bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen, das Netzwerke, Sicherheit, Hybrid-Cloud und IT-Lösungen, Sprach- und vereinheitlichte Kommunikation, Managed Services und IT-Beratung umfasst. - Das globale CenturyLink Channel Partner Programm ist für die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Geschäftsmodellen wie Value Added Reseller (VARs), Direct, Master und Sub Agents sowie Systemintegratoren, Lösungsanbieter und Berater konzipiert.

Zusätzliche Ressourcen

- Weitere Informationen zum Channel Partner Programm von CenturyLink finden Sie unter: EMEA: https://www.centurylink.co.uk/partner.html Nordamerika: https://www.centurylink.com/business/partner.html

Informationen zu CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter http://news.centurylink.com/.

Pressekontakt:

Tara Verrek

EMEA

+44 7824-596-007

tara.verrek@centurylink.com



Courtney Morton

Nordamerika

801-518-4476

courtney.morton@centurylink.com

