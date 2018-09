Globales Glasfasernetz für den Broadcast-Bereich von CenturyLink eröffnet Content-Providern jetzt den Zugang zu Amazon Web Services

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Vyvx Cloud Connect bietet sichere und zuverlässige Anbindung an AWS Direct Connect und AWS Elemental Media Services für qualitativ hochwertige Video-Feeds mit hoher Bandbreite

Das wachsende Angebot an Over-the-Top (OTT) Video-Diensten hat für neue Nachfrage bei der Bereitstellung von traditionellen rundfunkbasierten TV-Kanälen für cloudbasierte Mediendienste und Workflows gesorgt. CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) bietet daher als Teil seines Vyvx-Lösungspakets für glasfaserbasierte Broadcast-Dienste jetzt auch sichere und leistungsstarke Konnektivität zu Amazon Web Services (AWS) einschließlich AWS Elemental Media Services über AWS Direct Connect an. Der neue Netzwerkservice heißt Vyvx Cloud Connect und macht es Rundfunk- und Fernsehsendern, Studios und großen Veranstaltungsorten in den Vereinigten Staaten leicht, Live-Videos sowie lineare Videos in die Cloud und genauso einfach aus der Cloud zu schicken.

Produktbeschreibung: Over-The-Top-Video-Bereitstellung, eine CenturyLink Video-Cloud-Lösung: http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/brochure/en-vyvx-br-ovrtopvdeodlvry-br180024.pdf

"Cloudbasierte Workflows machen die Live-OTT-Video-Bereitstellung deutlich skalierbarer und agiler. Die Lieferung dieser Inhalte aus den TV-Sendezentren in die Cloud, um sie für die internetbasierte Bereitstellung vorzubereiten, ist nach wie vor abhängig von Rundfunkverteilnetzen", erklärt Jim Davis, Contributing Analyst bei Structure Research. "Das CenturyLink Vyvx-Netzwerk kann über diesen Dienst Broadcast-TV-Inhalte direkt an AWS schicken. Das gibt Kunden die Sicherheit, dass ihre Streams verwaltet, überwacht und geschützt werden."

Mit Vyvx Cloud Connect können Programmgeber sowohl Vollzeitkanäle als auch gelegentlich genutzte Inhalte direkt an AWS liefern, um einfache und zuverlässige Workflows in Broadcast-Qualität in der Cloud zu ermöglichen. Der Dienst routet, schützt und überwacht die Broadcast-Streams der Kunden und sorgt für multiregionale, vielfältige Konnektivitätspfade zu AWS.

"Programmgeber brauchen eine verwaltete, überwachte Lösung, die redundant, zuverlässig und skalierbar ist", sagt Bill Wohnoutka, Vice President Global Internet and Content Delivery Services bei CenturyLink. "Mit Vyvx Cloud Connect von CenturyLink können unsere Broadcast-Kunden die Vorteile der cloudbasierten Workflows ausschöpfen, um ihre Inhalte sowohl zu optimieren, als auch leichter nutz- und verwertbar zu machen."

Steht die AWS-Anbindung, kann der Kunde umgehend, einfach und sicher Videoinhalte an AWS Elemental Media Services, einschließlich der Dienste AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage und AWS Elemental MediaStore, die nativ in AWS verfügbar sind, übertragen. Die Kunden können den Traffic auch auf andere im AWS Marketplace bereitgestellte AWS-Services umleiten und zahlen nur entsprechend ihrem tatsächlichen Betriebs- und Bedarfsvolumen.

- Vyvx-Kunden haben jetzt über AWS Direct Connect direkten Zugriff auf AWS Elemental Media Services. - Der Dienst routet, schützt und überwacht die Broadcast-Streams der Kunden. - Kunden können neben AWS Elemental Media Services auch auf die gesamte Bandbreite der auf dem AWS-Marktplatz verfügbaren Mediendienste von Drittanbietern zugreifen. - Vyvx Cloud Connect bietet volle AWS-Konnektivität mit multiregionalen, vielfältigen Konnektivitätspfaden. - Vyvx Cloud Connect ist ein vollständig verwalteter Dienst, der bis zum Demarkationspunkt von AWS reicht. - Vyvx-Kunden können diesen Dienst auch für ihre eigenen VPC (Virtual Private Cloud)-Umgebungen nutzen.

CenturyLink (NYSE: CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.

