PLATO AG

Product Innovation Platform für höchste Anforderungen an die Produktentwicklung

Cloud-Lösung mit Schwerpunkt auf Integration von QM-Methoden

Lübeck (ots)

Mit der webbasierten e1ns Technologie stellt die PLATO AG auf der diesjährigen Control, der internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung in Stuttgart, eine interaktive Plattform vor, die dynamische Produktentwicklungsprozesse transparent abbilden kann. Die Product Innovation Platform (PIP) versetzt Ingenieure in die Lage, mögliche Risiken in der Entwurfsphase eines Produktes zu erkennen und zu analysieren.

Zur Gestaltung transparenter Arbeits- und Produkt-Entwicklungsprozesse befähigt PLATO die Nutzer der webbasierten Plattform e1ns dazu Tools, Mitarbeiter und Informationen zu synchronisieren und einen verlässlichen Kommunikationsfluss aufzubauen. Die Vereinfachung der Zusammenarbeit sämtlicher Projektbeteiligter gewährleistet ein gemeinsames Systemverständnis, das als Basis für eine zügige, wirtschaftliche und erfolgreiche Produktentwicklung fungiert.

Im Mittelpunkt steht ein Systemmodell, das sowohl den Aufbau als auch das dynamische Verhalten der einzelnen Systemelemente aufzeigt. Komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkung werden erfasst, um bereits in der Planungsphase ein Höchstmaß an Produktqualität zu sichern.

Ergänzend dazu offeriert PLATO mit e1ns.templates ein Lessons-Learned-Prozess zur Wiederverwendung von Wissen: Die zentrale Bereitstellung von Vorlagen vereinheitlicht die strukturelle Arbeitsweise. Für einen definierten Nutzerkreis freigeschaltete Vorlagen lassen sich weltweit aufrufen und befüllen. Im Falle von grundlegenden Vorlagen-Änderungen werden alle Anwender automatisch informiert. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen fließen hier nachvollziehbar und direkt in Projekt- wie Risiko-Management mit ein.

Besonders attraktiv ist diese Art der Plattformen für Unternehmen, die vernetzte und innovative "Smart Products" entwickeln. Dank der einzigartigen und tiefen Methodenintegration stellt die PLATO e1ns Technologie bereits im Vorfeld das Höchstmaß an Produktqualität sicher. Die Messebesucher der Control können sich vom 7. - 10. Mai 2019 in Halle 8 Stand 8303 von der PIP-Lösung überzeugen und aktiv an Impulsvorträge aus dem Engineering-Umfeld teilnehmen:

- Die Anforderungen des Qualitätsmanagements sind Basis einer jeden Prozess- und Produktentwicklung. Ein beispielhaftes Vorgehen wird Ihnen mit dem Impulsvortrag "Der Qualitätsgedanke in der Produktentwicklung" präsentiert. Erfahren Sie, wie Qualitätsmethoden durchgängig miteinander verknüpft und Vorgaben und Standards effizient verankert werden. Mit e1ns Wissen schaffen und nutzen.

- Jedes Unternehmen ist anders. Global vernetzte Projekt-Teams können mithilfe von individuell auf sie zugeschnittenen Methoden-Frameworks einzigartige Entwicklungsprozesse gestalten. Dies wird durch die passgenaue, skalierbare und offene Architektur der Software PLATO e1ns ermöglicht. Erfahren Sie mehr darüber im Vortrag "Passgenaue Methoden für Ihr Engineering - Maßgeschneiderte Formblätter für Ihren individuellen Entwicklungsprozess". Anhand eines Beispiels aus der Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 14971 für Medizinprodukte lässt sich erkennen, wie einfach sich Individualität umsetzen lässt.

- Warum in manchen Unternehmen immer noch die Akzeptanz für die FMEA fehlt und wie einfach eine Implementierung gelingt, erklärt Andreas Wilhelm, FMEA-Experte bei der tech-solute GmbH & Co. KG. In seinem Vortrag "FMEA: Unnötiger Zwang oder zwingend notwendig?" berichtet der PLATO Certified Consultant von Best-Practice-Beispielen aus einem Projekt mit der Firma Knorr-Bremse.

- Erfahren Sie außerdem im Vortrag "Wissen ist Gold - Geteiltes Wissen ist unbezahlbar" wie Projekt-Teams mittels Vorlagen von wertvollen Erkenntnissen profitieren und Änderungen nachhaltig in bestehende und neue Projekte einfließen. Der einfach adaptierbare Lessons Learned Effekt der Software PLATO e1ns steigert die Effizienz von Projekten und Prozessen erheblich.

Pressekontakt:

PLATO AG

Julia Meyer-Holderbaum

Unternehmenskommunikation

Telefon: 0451 93 09 86-17

E-Mail: julia.meyer-holderbaum@plato.de

https://www.plato.de

Original-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell