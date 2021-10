Peter Pane

Eröffnung des ersten Peter bringt's Stores in Berlin Wannsee

Fly'In, Delivery, neue Burger & vieles mehr

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Peter Pane's Genussreise geht weiter: mit dem ersten Peter bringt's Store am Berliner Wannsee eröffnet ein neuer Spross der erfolgreichen Peter Pane Burgergrill Bars.

Mit dem ersten Peter bringt's Store in Berlin Wannsee setzt Peter Pane ab sofort auf ein innovatives und dynamisches Gastronomie- und Delivery-, bzw. Pickup-Konzept. Eine digital ausgelegte Ausstattung mit rasantem Fly'In, motivierte Mitarbeiter und neue Highlights auf der Speisekarte machen den Besuch an Berlins größtem See zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis in gewohnter Peter-Qualität.

Zwei neue vegetarische Burger ergänzen das ohnehin schon große Angebot pflanzlicher Speisen. Der "Feldjäger" besticht mit dem unwiderstehlichen Green-Oat-Bratling, frischem Spinat und Trüffelcreme, während der "Grüne Peter" mit dem Veg' von Beef Bratling überzeugt, welcher mit veganem Scheddar, Cheddar-Jalapeño-Sauce und Chips gepaart wird. Der ideale Begleiter für Ausflüge zum See sind die knusprigen Potato-Cheese-Balls gefüllt mit würzigem Old Amsterdam. Wer hingegen ein leichteres Essen bevorzugt, der findet auf dem neuen Menü gleich drei neue Salat-Kreationen, die mit vielen Toppings individuell gestaltet werden können.

Alle Gerichte werden im Umkreis von circa zwei Kilometern rund um den Peter bringt's Store am Wannsee geliefert. Natürlich können Burgerfreunde ihre Bestellung auch direkt vor Ort abholen, im unkomplizierten Fly'In durchgeben oder gleich im Store in moderner Atmosphäre genießen.

Ein kleiner Rückblick: Als im Frühjahr 2020 die beliebten Restaurants aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten, fasste das Lübecker Unternehmen mit 42 Standorten in Deutschland und Österreich kurzerhand den Entschluss, die Lieblingsgerichte mit einem hauseigenen Burger-Bring-Dienst zu den Gästen nach Hause zu liefern. Mit Erfolg. Peter bringt's ist und bleibt ein fester Teil der Peter Pane Familie und wird nun um eigene Stores ergänzt. Das Ziel: ein neuer Peter bringt's Standort in jedem Quartal.

Peter Bringt's Store: Berlin-Wannsee, Königstraße 12, 14109 Berlin

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr

Bildmaterial Peter bringt's: https://www.dropbox.com/sh/9uwygbpzjs8cekt/AABSEjmHfp6zYOaJiD5wbFNua?dl=0

Weitere Infos unter https://www.peter-bringts.de/

Original-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell