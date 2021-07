Peter Pane

Im Menü Sierung

Peter Pane sagt Danke und spendiert ab Freitag Burgermenü

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Peter Pane sagt Danke und spendiert bis Ende August all jenen ein Burger Menü die sich bereits vollständig haben impfen lassen und somit automatisch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Corona sowie einen möglichen weiteren Lockdown leisten - damit entspannte Genussmomente auch in den kommenden Monaten normal bleiben können.

Wie es funktioniert?

Ganz unkompliziert! Nach der zweiten Impfung, also zwischen dem 14. und 16. Tag gibt es nach Vorlage der entsprechenden Bescheinigung von Montag bis Freitag eine köstliche Kombination: Zwischen 11 und 15 Uhr kann im Menü zum Klassik Burger zwischen Fritten, Coleslaw und Nachos gewählt werden. Dazu wird einer der hausgemachten Durstlöscher serviert! Und weil Peter Pane für sein umfangreiches Angebot an vegetarischen und veganen Kreationen bekannt ist, lässt sich der Burger selbstverständlich nicht nur mit Rindfleisch-Patty oder Landhuhn, sondern auch mit Süßkartoffel-Amaranth-Bratling ordern. Lecker!

Gemeinsam nach vorn schauen

"Wir möchten durch unseren Beitrag Anerkennung zeigen und uns bei all denjenigen bedanken, die sich bereits haben impfen lassen. Die köstliche Belohnung in Form des Burger Menüs soll zudem ein Zeichen setzen, damit es auf keinen Fall wieder zum Lockdown kommt", sagt Patrick Junge. Öffentlich hatte der Unternehmer immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie viel die lange Schließzeit besonders den Gastronomen abverlangt hat. Genau wie die übrige Crew freut er sich umso mehr, endlich wieder Gäste in den 42 beliebten Peter-Pane-Restaurants empfangen zu dürfen. Ist man geimpft, genesen oder getestet, steht auch dem Besuch im Restaurant nichts im Wege! Burger-Fans genießen den gewohnt herzlichen Service nicht nur im einmalig familiären Ambiente, sondern dürfen sich auch rundum sicher fühlen. "Wir haben schon 2020 ausgefeilte Hygienekonzepte erarbeitet, die immer wieder an aktuelle Auflagen angepasst werden." Egal ob regulärer Besuch oder zum "After Work" mit seinen Freunden, mit den eingerichteten Plexiglasscheiben ist auch dies problemlos möglich.

Auf einen Blick

- Peter's Pause gibt es von Montag bis Freitag, zwischen 11 und 15 Uhr in allen 42 Standorten - Weitere Infos unter: https://www.peterpane.de/ - Peter Pane Bildmaterial: https://bit.ly/31JeM3L

Original-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell