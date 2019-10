Peter Pane

Peter Pane bringt Burger-Kultur nach Timmendorfer Strand

Neues Restaurant wird Nachbar des legendären Nautic Club

Lübeck (ots)

Die Restaurantkette Peter Pane öffnet am 9. Oktober im exklusiven Touristenort Timmendorfer Strand seine Türen und bietet den Gästen seine Spezialitäten wie den saftigen Hamburger namens 'Lagerfeuer', den vegetarischen Burger 'Räubertochter' oder den Cocktail 'Strandfeuer' an. Das Lokal liegt im Herzen des Ortes am Timmendorfer Platz und nur 200 Meter vom Meer entfernt. Peter Pane ist direkter Nachbar des legendären Nautic Club, der kurz vor seiner Wiedereröffnung steht.

In dem 390 Quadratmeter großen Restaurant im ersten Stock finden mehr als 180 Gäste in dem für Peter Pane typischen märchenhaften Ambiente einen Sitzplatz und genießen dort leckere Burger, frische Salate und knusprige Süßkartoffelfritten. Bei gutem Wetter können im Außenbereich weitere 140 Burger-Liebhaber chillen. Das Lokal lädt dazu ein, den Tag mit Freunden bei einem Cocktail oder einer hausgemachten Limonade entspannt ausklingen zu lassen. Um das Wohlergehen der Gäste kümmern sich 30 Mitarbeiter, die keine Wünsche offen lassen werden.

"Dass wir mittlerweile von der Ostsee bis nach Wien mehr als 30 Standorte haben, macht mich stolz. Und ich freue mich als gebürtiger Schleswig-Holsteiner sehr, dass wir am 9. Oktober unseren Standort in Timmendorfer Strand eröffnen", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Unsere rasante Expansion zeigt, dass unsere Gäste in ganz Deutschland begeistert sind und ihren Restaurantbesuch als ein Erlebnis wahrnehmen. Es ist einfach schön, wenn wir unseren Gästen das Gefühl geben, bei Freunden zu sein."

Peter Pane ist nicht nur auf Expansions-, sondern auch auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr haben alle Peter-Pane-Restaurants einen Gesamtumsatz von 51,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Umsatzsteigerung entspricht gemessen am Vorjahr einem Plus von 21,4 Prozent. Bis zum Jahr 2020 plant das Unternehmen, 45 Lokale eröffnet zu haben und rund 100 Millionen Euro Umsatz zu machen.

Peter Pane gründet seinen Erfolg auf drei Säulen: ausgewählte Top-Lagen, ausgesprochene Gastfreundschaft der Mitarbeiter sowie Nachhaltigkeit bei Speisen und Getränken. Schon jetzt bezieht das Unternehmen sein Fleisch ausschließlich aus Deutschland. Da die Lieferwege kurz sind, weist es eine sehr gute Ökobilanz auf. Peter Pane ist das Thema Nachhaltigkeit aber nicht nur im originären Geschäftsmodell wichtig: Es ist dem Unternehmen genauso eine Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Dafür hat es die Initiative "Peter hilft" ins Leben gerufen.

"Generell suchen wir als Standorte Top-Lagen in Städten ab 150.000 Einwohner", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Aber auch sehr beliebte und daher hochfrequentierte Touristenorte sind für uns sehr reizvoll. Als nun am Timmendorfer Strand ein exzellenter Standort zu haben war, haben wir die Gelegenheit am Schopf gepackt. Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt im Herzen des Orts ein Restaurant eröffnen können."

