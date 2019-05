Peter Pane

Peter Pane wird Sponsor von Luc Ackermann

Burgergrill-Kette und Freestyle-Motocrosser unterschreiben Vertrag bis 2020

Lübeck (ots)

Peter Pane und Luc Ackermann fliegen künftig gemeinsam zu neuen Rekorden. Das Gastronomieunternehmen und der Freestyle-Motocross-Sportler unterzeichneten einen Sponsoringvertrag bis Anfang 2020. Durch die Unterstützung von Ackermanns Motocross-Aktivitäten möchte die expandierende Burgergrill-Kette die Bekanntheit und Attraktivität der Marke Peter Pane ausbauen.

21-jähriger Thüringer hält fünf Weltrekorde

Mit Luc Ackermann sponsert das Gastronomieunternehmen künftig einen der besten Motocross-Sportler der Welt. Der 21-Jährige aus Niederdorla in Thüringen begann bereits im Alter von sieben Jahren mit der Sportart und hält inzwischen fünf Weltrekorde. Ihm gelang zum Beispiel als jüngstem Fahrer aller Zeiten im Alter von zwölf Jahren ein Rückwärtssalto, auch Backflip genannt, mit dem Motorrad. Sieben Jahre später war er der Jüngste, der mit seinem Motorrad erfolgreich einen Double Backflip landete.

Für Furore sorgt Ackermann auch bei Wettbewerben wie der Night of the Jumps, wo Welt- und Europameister gekürt werden. Zum ersten Mal stand Ackermann 2015 bei diesem Wettbewerb auf dem Podium und sicherte sich im selben Jahr sogar die Vize-Europameisterschaft. Seine erste Night of the Jumps gewann er im Juni 2017 in Hamburg. Ein Jahr später holte er sich den Europameistertitel und wurde Vize-Weltmeister. Das Jahr 2019 begann für Ackermann vielversprechend, denn er gewann die bisherigen vier WM-Contests in Berlin und München. Dank dieser Erfolge führt der 21-Jährige derzeit die WM-Wertung mit acht Punkten Vorsprung vor dem amtierenden Weltmeister Maikel Melero aus Spanien an.

Peter Pane fliegt zu Umsatzrekorden

Die Zusammenarbeit mit Luc Ackermann passt gut zum Wachstumskurs von Peter Pane. Denn nicht nur der Thüringer fliegt zu neuen Rekorden - auch die im Jahr 2016 gegründete Burgergrill-Kette ist erfolgreicher denn je. Vor Kurzem eröffnete das bundesweit 28. Peter Pane-Restaurant. Zudem gibt es eine Filiale in Wien. Das Angebot kommt bei den Gästen gut an. So erwirtschafteten die Lokale im Jahr 2018 einen Umsatz von 51,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Wir wollen die begehrteste Marke Deutschlands werden", sagt Patrick Junge. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Um dieses Ziel zu erreichen, möchten wir unsere Bekanntheit steigern. Dabei hilft uns Luc Ackermann, der viele Menschen mit seinen atemberaubenden Motorrad-Kunststücken begeistern kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Rückfragen richten Sie bitte an:



Jörg Forthmann



Faktenkontor GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 37

D-20459 Hamburg



Tel: +49 (0) 40 253185-111

Fax: +49 (0) 40 253185-311

Mobil: +49 (0) 178 66 11 757



E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.de

Original-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell