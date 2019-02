Peter Pane

Paniceus wächst weiter

Lübeck (ots)

Die Unternehmensgruppe Paniceus bleibt auf Wachstumskurs. Die Peter-Pane-Burger-Restaurants steigerten ihren Gesamtumsatz im Jahr 2018 auf 51,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Ein Fünftel mehr Umsatz - das belegt eindrucksvoll, dass wir mit unserem Konzept den Geschmack der Menschen treffen", sagt Dr. Elmar Alexander Voigt, Geschäftsführer aller Gesellschaften der Paniceus-Gruppe. "Das Betriebsergebnis der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, zu denen die Peter-Pane-Restaurants gehören, konnten wir im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln; die positiven bilanziellen Sondereffekte nicht mitgerechnet!"

Im abgelaufenen Jahr hat die Gruppe auch die Zahl der Restaurants kräftig ausgebaut. Waren es 2017 noch 21 Burger-Gasthäuser, so gibt es inzwischen bereits 28. Die Expansion hat dazu geführt, dass die Paniceus-Gruppe 2018 deutlich mehr Mitarbeiter beschäftigte als im Vorjahr. Ihre Zahl stieg um 200 auf 1200 Angestellte.

Peter Pane wurde im Jahr 2016 gegründet. In Zukunft will Paniceus weiter expandieren: Jährlich sind fünf bis zehn neue Restaurants geplant. Erst kürzlich wurde der 28. Peter-Pane-Standort eröffnet: Das Restaurant liegt in der Berliner East Side Mall im Stadtteil Friedrichshain. Für die Hauptstadt ist es bereits der vierte Peter-Pane-Burgergrill.

"Die erfreuliche Jahresbilanz beruht auf dem engagierten Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie begeistern unsere Gäste bei Peter Pane mit unseren Spezialitäten: ofenfrisches Pane, erstklassiges Fleisch aus deutschen Landen und knackiges Gemüse direkt aus der Region. Wir freuen uns darauf, dies künftig in noch mehr Restaurants unter Beweis zu stellen", sagt Dr. Elmar Alexander Voigt, Geschäftsführer der Gesellschaften der Unternehmensgruppe Paniceus.

