Peter Pane expandiert in Berlin

Die Filiale in der East Side Mall ist die vierte in der Hauptstadt

Die Peter Pane-Restaurantkette erweitert ihr Filialnetz in Berlin. Am 8. Februar öffnet der vierte Burgergrill in der Hauptstadt seine Türen. Das Restaurant liegt in der East Side Mall im Stadtteil Friedrichshain und somit in A-Lage. Die East Side Mall ist ein sehr verkehrsgünstig gelegenes Einkaufszentrum mit mehr als 100 Geschäften. Außerdem bietet die Mall 720 Parkplätze.

Der Standort liegt in der Nähe der Mercedes-Benz-Arena, der Heimat des Eishockeyklubs Eisbären Berlin sowie des Basketballvereins Alba Berlin. Unter anderem spielten hier schon Eric Clapton, Madonna, Beyoncé, Helene Fischer und Thirty Seconds to Mars.

Im Restaurant finden 320 Gäste Platz und können dort unter anderem Hamburger, Salate, Süßkartoffelfritten oder Schokoladenküchlein genießen. 65 Mitarbeiter arbeiten in der Filiale. Die Filiale in der East Side Mall ist die vierte in Berlin.

Die anderen befinden sich am Europaplatz, an der Friedrichstraße und im Shoppingcenter in der Schlossstraße in Steglitz.

"Wir wollen das beliebteste Restaurant der Berliner werden", sagt Patrick Junge. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der auch Peter Pane gehört. "Deshalb ist es uns wichtig, dass wir mit einem echten Restauranterlebnis punkten. Ein Besuch bei Peter Pane soll für die Berliner etwas Besonderes sein: ein Ausflug in die Peter-Pane-Welt."

