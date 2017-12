Der sechste Streich - Peter Pane eröffnet in Hamburg-Altona

Lübeck (ots) - Mit der Eröffnung des sechsten Peter-Pane-Restaurants am 14. Dezember in Hamburg, erobert die Restaurantkette jetzt auch den Stadtteil Altona. Mitten im Herzen von Altona, in der Max-Brauer Allee, werden bis zu 240 Gäste, drinnen und in einem Außenbereich, auf das Beste bewirtet. Auch hier setzt Geschäftsführer Patrick Junge auf das bewährte Konzept: ofenfrisches Pane, erstklassiges Fleisch aus deutschen Landen und knackiges Gemüse direkt aus der Region. Fehlen darf dabei auch nicht der Bernsteinkäse aus der Milch norddeutscher Kühe. Serviert wird dies in einer einmaligen Atmosphäre.

"Unser täglicher Anspruch ist es, frische, regionale Zutaten mit einem Lächeln zu servieren", sagt Geschäftsführer Junge. "Peter Pane ist das Traumland mit Qualitätsversprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch in Hamburg-Altona zu finden sind."

Insgesamt 815 Mitarbeiter sorgen inzwischen bei Peter Pane für ein neues und innovatives Geschmackserlebnis in der Systemgastronomie. Das Unternehmen setzt weiter auf einen starken Wachstumskurs. Es wurde im Jahr 2016 gegründet und nimmt jetzt mit der Eröffnung in Hamburg-Altona schon seinen 22. Standort in Betrieb.

"Hamburg-Altona ist jung und lebendig", sagt Geschäftsführer Patrick Junge. "Genau wie unser Angebot von frischen und leckeren Burgern und Salaten. Ein tolles Team freut sich in unserem neuesten Restaurant auf Gäste, die nicht nur Burger lieben - sondern auch Spaß und Erlebnis!"

