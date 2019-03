Siniora Food Industries

Siniora hat im Jahr 2018 einen Nettogewinn von 4,3 Million JD (6,1 Millionen USD) erzielt und der Vorstand empfiehlt der Hauptversammlung die Ausschüttung von 3 Mio. JD (4,2 Mio. USD) an Bardividenden, was 12 % des eingezahlten Gesellschaftskapitals e...

Amman, Jordanien (ots/PRNewswire)

Siniora Food Industries gab seinen geprüften Konzernabschluss für 2018 mit der Offenlegung seiner Geschäftsberichte an die jordanische Börsenaufsicht und die Börse von Amman bekannt, die außerdem die Genehmigung des Vorstands von Siniora für die geprüften Finanzberichte 2018 enthielten, zusätzlich zu den unabhängigen Berichten von Deloitte & Touche.

Laut den berichteten Ergebnissen betrugen die Umsatzerlöse 55,66 Mio. JD (78,39 Mio. USD) im Jahr 2018 im Vergleich zu 55,81 Mio. JD (78,60 Mio. USD) im Jahr 2017. Auch wenn Siniora ein Ertragswachstum von 2 Prozent erzielt hat, ist anzumerken, dass die Einführung des internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 durch das Unternehmen mit etwa 1 Mio. JD negativ zu Buche schlug, was auf eine Umklassifizierung eines Teils des Umsatzes und der Marketingausgaben zurückzuführen ist, die unter Nettoumsatz erfasst waren.

Das Unternehmen konnte weiterhin einen guten Nettogewinn erzielen, der sich auf 4,33 Mio. JD (6,10 Mio. USD) im Jahr 2018 belief, im Vergleich zu 4,69 Mio. JD (6,61 Mio. USD) in 2017, wobei die höheren Fertigungskosten in Jordanien sowie ein Kostenanstieg für Rohmaterialien in Palästina im vierten Quartal 2018 eingerechnet sind.

In seiner Erklärung brachte der Vorstandsvorsitzende von Siniora, Tarek Omar Aggad seine Zufriedenheit über die Ergebnisse des Unternehmens zum Ausdruck, die trotz widriger Umstände in der Region erzielt worden seien. Aggad bestätigte weiterhin, dass das Unternehmen seine führende Position in den jordanischen, palästinensischen und Golf-Märkten behauptet habe, und fügte hinzu, dass das Unternehmen ein merkliches Wachstum von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im jordanischen Markt für Tiefkühlfleisch erzielen und seine Präsenz im Einzelhandel und im HORECA-Sektor ausweiten konnte.

Im Hinblick auf die regionale Expansion erklärte Aggad, dass Siniora die in Dubai ansässigeDiamond Meat Processing Company in seiner Gesamtheit erworben und den Anteil von 30 Prozent an dem Unternehmen von seinem Partners Emerging Investment Partners (EIP) übernommen habe, in Rahmen eines Deals über 4,5 Mio. JD (6,14 Mio. USD). Zuvor hatte Siniora im Jahr 2016 einen Anteil von 70 % des Unternehmens im Rahmen eins Deals über 8,52 Mio JD (12 Mio. USD) übernommen.

Aggad wies darauf hin, dass das Unternehmen zwei neue Mitglieder in seinen Vorstand aufgenommen und ihn von fünf auf sieben Mitglieder erweitert habe. Dies erfolgte auf Anweisung der jordanischen Börsenaufsicht in Bezug auf die Corporate Governance, nach der Aktiengesellschaften unabhängige Mitglieder in ihren Vorstand aufnehmen sollen. Die neuen Mitglieder haben den Vorstand mit ihren Erfahrungen und Fachkenntnissen bereichert. Aggad erklärte weiter, dass der Vorstand der Hauptversammlung eine Ausschüttung von Bardividenden an die Aktionäre in Höhe von 3 Mio. JD (4,2 Mio. USD) empfohlen habe, was 12 % des eingezahlten Gesellschaftskapitals entspricht.

Majdi Al Sharif, Vorstandsvorsitzender von Siniora, erklärte, dass das Ertragswachstum von Siniora auf die Pläne des Unternehmens zurückzuführen sei, die Produktionskapazität seiner Fabriken zu erhöhen sowie weiterhin eine hohe Qualität bei seinen Produkten aufrechtzuerhalten. Er fügte hinzu, dass die vollständige Übernahme der in Dubai ansässigen Diamond Meat Processing Company zu einer Erhöhung der Produktionskapazität beigetragen habe, um die Kundennachfrage erfüllen zu können. Al Sharif sagte weiter, dass das Unternehmen seine Führungsposition als eines der prominentesten und am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche in Jordanien und der Region behaupten werde. Siniora wird daran arbeiten, den Umsatz von Tiefkühlfleischprodukten in Jordanien zu steigern, und wird sie auf dem palästinensischen Markt anbieten. Das Unternehmen zielt außerdem darauf ab, in neue und regionale Märkte zu expandieren, und wird sich über sein Tochterunternehmen, die Diamond Meat Processing Company, auf die Golfregion konzentrieren.

Über Siniora

Siniora ist ein Pionier auf dem Fleischverarbeitungssektor in der Region und ein Marktführer bei Herstellung und Vertrieb von verarbeiteten Fleischwaren der Marken Siniora Al-Quds und Unium. Das Unternehmen wurde 1920 in Jerusalem, Palästina, gegründet und errichtete seine Fabrik in Jordanien im Jahr 1992. Siniora übernahm 2016 die Diamond Meat Processing Company in Dubai. Siniora produziert Aufschnitte und Fleischkonserven an drei hochmodernen Verarbeitungsstandorten, die modernste Technologie einsetzen. Eine befindet sich in Ost-Jerusalem, Palästina, die zweite im King Abdullah II Industrial Estate in Jordanien und die dritte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Jahr 2015 eröffnete die Siniora-Fabrik in Jordanien eine neue Produktionslinie für Tiefkühlfleischprodukte. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina führen ein renommiertes internationales Zertifikat für Lebensmittelsicherheit, das FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), das für den Einsatz der höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit weltweit steht und von wichtigen internationalen Organisationen wie der European Food and Beverage Association, der American Manufacturing Association und der Global Food Safety Initiative anerkannt wird. Das Unternehmen ist zudem nach dem "Palestinian Standard Certificate" in Palästina und dem vom Jordanian Standards ausgegebenen "Halal Certificate" zertifiziert. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina sind seit 2014 nach den internationalen Zertifizierungen OHSAS 18001:2007 (Arbeitsschutzmanagementsystem) und ISO 14001:2004 (Umweltmanagementsystem) zertifiziert. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Großhändler, Lebensmittelgeschäfte, Kleinmärkte und Kaufhäuser in Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in viele anderen Ländern des Nahen Ostens. Siniora verfügt außerdem über Vertriebszentren in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie eine eigene Exportabteilung für die Golfregion und die Levante. Siniora ist eine Aktiengesellschaft und wird an der Amman Stock Exchange notiert (ASE: SNRA).

(Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Fida Azar

+970 (0) 2-297-7040

fida@apic.com.jo

Original-Content von: Siniora Food Industries, übermittelt durch news aktuell