Suning.com gibt Aufbau einer Department Store Group bekannt, um seine vollständige Entwicklung zum smarten Einzelhandel in allen Vertriebskanälen zu beschleunigen

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

Suning wird alle 37 Standorte von Wanda Department Store übernehmen, sein Offline-Einzelhandelsportfolio erweitern, um ein umfassendes Spektrum von Konsumgütern, u. a. mit mehr Mode und Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs, anzubieten.

Suning.com ("das Unternehmen"), das Fortune Global 500 Einzelhandelsunternehmen im Besitz der Suning Holdings Group und eine der größten Handelsgesellschaften in China, hat kürzlich die Etablierung seiner Department Store Group mitgeteilt, die sich auf den professionellen Betrieb des Kaufhausgeschäfts konzentrieren wird, um die vollständige Entwicklung im smarten Online- und Offline-Einzelhandel zu stärken und die Kundenerfahrung der Käufer zu verbessern. Das Unternehmen wird ebenfalls alle Wanda Department Stores landesweit erwerben, die zum größten chinesischen kommerziellen Immobilienentwickler, der Wanda Group, gehören, um sein Portfolio mit stationären Standorten zu erweitern und die Warenlieferkette über alle Kategorien hinweg zu fördern, damit mehr lokale Konsumenten zufriedengestellt und die Erträge aus dem chinesischen Einzelhandelsmarkt angekurbelt werden.

Als führendes Unternehmen für smarten Einzelhandel über alle Vertriebskanäle in China hat sich Suning.com stets dafür eingesetzt, ein vollständiges Einzelhandelsszenario sowohl online als auch offline aufzubauen, um breitgefächerte Einkaufserlebnisse zu schaffen und sichtbar zu machen und die Kunden jederzeit und überall zu bedienen. Die Gründung der neuen Gruppe im Rahmen der Übernahme von Wanda Department Store soll die Offline-Vorteile von Suning.com weiter verstärken, die gesamten Einzelhandelsnetz-Ressourcen verbessern und das geschäftliche Potenzial des Unternehmens steigern, um neue Geschäftsmöglichkeiten im Handel in allen Kategorien zu entwickeln, insbesondere in den Bereichen Mode, Lifestyle-Produkte und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs.

Die 37 Wanda Department Stores befinden sich in Tier-1- und Tier-2-Städten in China und haben mehr als 4 Millionen registrierte Kunden. Durch die Transaktion wird Suning.com außerdem seine leistungsstarken Technologiekapazitäten wie Datenlernen, künstliche Intelligenz, IoT einbringen, um die Digitalisierung der Betriebsführung für traditionelle Kaufhäuser zu beschleunigen und auf diese Weise die gesamte Serviceerfahrung und Ertragskraft der Branche zu verbessern.

Zhang Jindong, Vorstandsvorsitzender der Suning Holdings Group, sagte: "Der wirtschaftliche Erfolg der physischen Einzelhandelsbranche darf sich nicht nur auf das traditionelle Modell und die bisherige Erfahrung verlassen. Innovative Technologien und Marktkonzepte sollten übernommen werden, um kontinuierlich Qualität und individuell angepasste Dienstleistungen für Konsumenten zu schaffen."

Suning und Wanda haben seit 2015 eine strategische Kooperation aufgebaut und die Partnerschaft im Jahr 2018 gestärkt, indem Suning eine kleinen Anteil an einer kaufmännischen Tochtergesellschaft von Wanda erworben hat.

Die Suning Holdings Group wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften in China und Japan. Im Jahr 2018 belegte das Unternehmen im dritten Jahr in Folge mit einem Jahresumsatz von rund 69 Milliarden EUR (557,875 Milliarden RMB) den zweiten Platz unter den 500 größten nicht-staatlichen Unternehmen Chinas. Im Sinne seiner Mission "Leading the Ecosystem Across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" hat Suning sein Kerngeschäft über diversifizierte vertikale Branchen gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Sport, Medien und Unterhaltung und Investment. Suning.com ist unter den Fortune Global 500 im Jahr 2017 und 2018 aufgelistet.

