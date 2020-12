SEAT

SEAT elektrifiziert seinen großen Geländewagen, während der Tarraco e-HYBRID in Produktion geht

Martorell, SpanienMartorell, Spanien (ots/PRNewswire)

- Der SEAT Tarraco e-HYBRID ist das dritte elektrifizierte Modell der Marke und ergänzt den SEAT Leon e-HYBRID, der sowohl als Fünftürer als auch als Sportstourer erhältlich ist, und den elektrischen SEAT Mii.

- Der nächste Schritt im Elektrifizierungsplan von SEAT wird im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen.

SEAT erweitert sein Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen weiter, da der SEAT Tarraco e-HYBRID diese Woche in Produktion geht. Die Plug-in-Hybridversion des Flaggschiffs der Marke liefert eine maximale Leistung von 245 PS (180 kW) und ist damit der leistungsstärkste bisher produzierte Tarraco. Aber er liefert nicht nur Strom, dank seines 13 kWh starken Lithium-Ionen-Akkus kann er auch bis zu 49 km (58 km im NEFZ) im rein elektrischen Modus zurücklegen. Und wenn sowohl Elektro- als auch Benzinmotoren verwendet werden, kann der SEAT Tarraco e-HYBRID eine Reichweite von bis zu 730 km erreichen.

"SEAT setzt seine elektrifizierte Offensive fort, indem es sein Angebot in eine nachhaltigere Zukunft transformiert, mit der Einführung seines 3. elektrifizierten Modells: dem SEAT Tarraco e-HYBRID", sagte Wayne Griffiths, Präsident von SEAT. "Die Elektrifizierung unseres großen Geländewagens bringt Plug-in-Hybride in ein neues Segment, zeigt unser Engagement für diese Technologie und bringt uns gleichzeitig unserem Ziel, Elektrik für alle verfügbar zu machen, einen Schritt näher."

245 PS. Vollelektrische Reichweite von bis zu 49 km in WLTP. 730 km Gesamtreichweite.

Das Plug-in-Hybridsystem des SEAT Tarraco e-HYBRID kombiniert einen 1,4-Liter-TSI-Benzinmotor mit 150 PS (110 kW), einen Elektromotor mit 115 PS (85 kW), einen 13-kWh-Lithium-Ionen-Akku und ein Sechsgang-DSG-Getriebe; das Setup bietet eine Leistung von 245 PS (180 kW) und ein Drehmoment von 400 Nm.

Aufgrund seines kombinierten Elektro-Verbrennungsantriebs liegen die CO2-Emissionen zwischen 37-46,4 g/km, während er nach dem offiziellen WLTP-Testzyklus zwischen 1,6 - 2,0 Liter Kraftstoff für eine Fahrstrecke von 100 km verbraucht.

Der SEAT Tarraco e-HYBRID wird als 5-Sitzer-Version, in den Ausstattungen Xcellence und FR erhältlich sein, was den Kunden eine weitere Möglichkeit bietet, das Fahrzeug noch spezifischer auf ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Der SEAT Tarraco e-HYBRID wurde in Barcelona am SEAT-Hauptsitz in Martorell entworfen und entwickelt und geht diese Woche in Wolfsburg in Produktion.

