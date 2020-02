SEAT

So erforscht SEAT die Zukunft

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire)

- SEAT und Xplora suchen nach innovativen Lösungen in einem der größten Technologiezentren der Welt

- In Tel Aviv (Israel) gibt es 6.600 Startups, 800 davon sind der Automobilindustrie gewidmet

"Warnung, Ablenkung! Fahrer schläft ein!" So könnten Autos in der Zukunft Autofahrer warnen, wenn sie feststellen, dass die Augen des Fahrers geschlossen sind oder dass der Fahrer den Blick von der Straße nimmt. Und wir werden auch in der Lage sein, auf Knopfdruck zu regulieren, wie viel Licht durch die Fenster fällt. Dies sind nur einige der innovativen Lösungen, an denen SEAT im Rahmen des Xplora-Projekts in Tel Aviv, Israel, einem der technologisch fortschrittlichsten Orte der Welt, arbeitet.

Computer-Visions-KI für ein sichereres Fahrerlebnis. Offenheit der Augen, Sichtwinkel, Kopfhaltung... Ein Algorithmus analysiert die Aktionen des Fahrers und warnt ihn bei Ablenkung oder Schläfrigkeit. SEAT hat sich mit dem Start-up-Unternehmen EyesightTechnologies zusammengeschlossen, um an der Anpassung dieses Fahrerüberwachungssystems in seinen Fahrzeugen zu arbeiten. "Unsere Software ist der Schlüssel zur Sicherheit", so Tal Krzypow, Vice-President of Product bei Eyesight Technologies.

Lichtsteuerung auf Knopfdruck. Mit der neun Verglasungstechnologie von Gauzy kann der Benutzer die Windschutzscheibe, die Seitenfenster oder das Schiebedachfenster auf Wunsch abdunkeln oder aufhellen. "Wir sind das einzige materialwissenschaftliche Unternehmen, das sowohl mit SPD als auch mit der auf Flüssigkristallen basierenden Nanotechnologie arbeitet. Beide Technologien machen es möglich, Glas nach Wunsch des Benutzers in schattierte oder undurchsichtige Farben zu verwandeln und für das Fahren sofort wieder transparent zu machen", so Adrian Lofer, Mitbegründer und CTO des Nanotechnologie-Unternehmens Gauzy, das mit SEAT zusammenarbeitet.

Im Silicon Valley des Nahen Ostens. Gauzy begann in der Küche eines seiner Gründer, der nach einer Möglichkeit suchte, Fenster privater zu gestalten. Heute beschäftigt Gauzy mehr als 100 Mitarbeiter. So wie dieses Unternehmen gibt es 6.600 Startups, 800 davon sind der Automobilindustrie gewidmet.

Erforschung von Spitzentechnologie. In nur zwei Jahren hat SEAT über Xplora mit mehr als 200 aufstrebenden israelischen Unternehmen zusammengearbeitet. Das bei SEAT für Innovationen verantwortliche Team sucht insbesondere nach Lösungen, die Wohlbefinden, Sicherheit, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz verbessern. "Wenn wir die Zukunft gestalten möchten, müssen wir dies in den innovativsten Ökosystemen tun", so Stefan Ilijevic, Head of Product Innovation bei SEAT.

