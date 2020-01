SEAT

Die wichtigsten Designmerkmale des neuen SEAT Leon

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire)

- SEAT Design Direktor Alejandro Mesonero-Romanos enthüllt mit beispiellosen Einblicken in das SEAT Design Center die verführerischen Stärken des neuen Leon - Mesonero-Romanos stellt in einem innovativen Video die verschiedenen Bereiche vor, in denen der Kompaktwagen seine Form erhalten hat - Neuinterpretation der Proportionen, so noch nie dagewesene Innenausstattung und neueste Technologie zeichnen den Bestseller von SEAT aus

Aufnahmen sind strengstens verboten. Im SEAT Design Center ist alles vertraulich, daher werden Mobiltelefone und Kameras am Eingang eingesammelt. "Hier gibt es viele Geheimnisse", sagt Design Direktor Alejandro Mesonero-Romanos. Für uns wird jedoch diesmal eine Ausnahme gemacht, und Mesonero-Romanos führt uns durch die intimsten Räumlichkeiten der Marke, wo der neue Leon kreiert wurde, den er mit einem Wort definiert: verführerisch. Dies sind die Highlights:

Sofortige Anziehungskraft. Das war das Ziel des Teams bei der Imagination und Gestaltung der Proportionen des neuen Modells, die seine Präsenz sowohl geparkt als auch in Aktion verstärken. "In der Seitenansicht ist die Motorhaube länger, niedriger und endet vorne mit einer markanten vertikalen Kante. Einfach ausdrucksstark", erklärt der Design Direktor.

Sportlichkeit, Eleganz und Schlichtheit sind fester Bestandteil der DNA. Das neue Modell weist zwar mehrere Unterschiede auf, ist aber eindeutig ein Leon. "Es bewahrt den Geist eines Autos mit einem eindeutig sportiven Charakter, kombiniert mit einer großzügigen Portion Eleganz und Schlichtheit", sagt Mesonero-Romanos.

Behagliches Innenleben, gemütlich wie ein Kokon. Die Innenausstattung ist sogar noch innovativer. "Wir haben hart daran gearbeitet, ein einzigartiges digitales Erlebnis für Fahrer und Passagiere zu schaffen", erläutert der Design Direktor.Das Cockpit wurde vollständig ergonomisch gestaltet, was sowohl den Komfort als auch die Sicherheit erhöht.

Wegweisende Lichttechnik. "Die Beleuchtung verdient besondere Erwähnung", sagt Mesonero-Romanos. Die Voll-LED-Technologie verbessert die Visibilität und macht das das Fahrzeug für andere Fahrer sehr gut sichtbar, wobei die durchgängigen Coast-to-Coast Rückleuchten zusätzlichen Eindruck verleihen. Im Inneren sorgt die LED-Technologie für eine einladende Atmosphäre. Ein Lichtband erstreckt sich über die Vorderseite des Cockpits und setzt sich entlang der Türen fort. "Dies ist die Fusion von Funktionalität, Minimalismus und Eleganz", so Mesonero-Romanos.

Von der Intuition zum Erfolg. "Unsere Designarbeit beginnt mit einer einfachen Idee, einer Intuition, und ab dann dreht sich alles um die perfekte Ausarbeitung. Das Endergebnis? Der beste Leon aller Zeiten", sagt Mesonero-Romanos abschließend, während er die Modelle der Zukunft gestaltet.

Pressekontakt:

Vanessa Petit

Vanessa.petit@seat.es

+ 34 616 43 48 14



Gemma Solà

gemma.sola@seat.es

+34 639 94 40 87

Original-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell