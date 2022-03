SOLIT Gruppe

Solit Gruppe ist mit GoldSilberShop.de bester Edelmetallhändler im aktuellen Focus-Money-Test

Seit 7 Jahren ist der Onlineshop von Solit "Bester Goldhändler" und jetzt auch "Bester Edelmetallhändler"

Wiesbaden (ots)

Bester Edelmetallhändler, das bedeutet für SOLIT im aktuellen Focus Money-Goldhändler-Test 2022 ein "Sehr gut" in den einzelnen Kategorien Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumhändler, Service, Goldbarrenhändler, Goldmünzenhändler. "Wir haben die letzten Jahre viel bewegt und immer wieder unsere Angebote und Services für die Kunden von GoldSilberShop.de überprüft und optimiert", erklärt Tim Schieferstein Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH. "Wenn unsere hohe Qualität in den verschiedenen Bereichen Edelmetallangebot, Online-Handel, Filial-Service durch einen ausführlichen Test mit "Sehr Gut" schriftlich bestätigt wird, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind!"

Focus Money hat über 45 Goldhändler in Deutschland getestet. Jeder der Edelmetall-Anbieter musste einen umfangreichen Fragenkatalog zu über 250 Merkmalen beantworten. Bei einigen Händlern wurden zusätzlich Stichproben durchgeführt, um die Seriosität und den Wahrheitsgehalt der Teilnehmer zu überprüfen. Nur Händler, die das volle Sortiment anbieten, also Gold-, Silber-, Platinbarren und -münzen, können die Auszeichnung "bester Edelmetallhändler" erhalten. Maßgeblich sind dabei auch die Verfügbarkeit und der Preis des Edelmetalls. Des Weiteren spielen die Faktoren Lagerung, Service und Ankauf zu gleichen Teilen eine entscheidende Rolle.

Die SOLIT Gruppe bietet Kunden seit über 14 Jahren ein vollständiges Portfolio bestehend aus Anlagemünzen und Barren, Goldsparplänen, entsprechenden Lagerungsmöglichkeiten und sachwertbasierten Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Edelmetallen Gold und Silber an. Zur Gruppe gehört auch der Edelmetallhändler "GoldSilberShop.de" mit seinen Filialen in Mainz und Wiesbaden. "Kundenfreundlichkeit und Servicequalität sind für uns mehr als nur Schlagworte. Wir optimieren ständig unser Angebot, wie zum Beispiel derzeit das Angebot des Ankaufs über GoldSilberShop.de", so Schieferstein. "Unsere Kunden belohnen uns dafür mit ihrer Treue und ihrer Begeisterung für Edelmetalle."

Weitere Informationen unter www.solit-kapital.de und www.goldsilbershop.de.

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 113 Mitarbeiter 2021. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.

Original-Content von: SOLIT Gruppe, übermittelt durch news aktuell