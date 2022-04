Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

CATL geht eine Partnerschaft mit Indonesien ein, um die Elektromobilität mit einer Investition von fast 6 Mrd. USD zu fördern

Ningde, China (ots/PRNewswire)

CBL arbeitet gemeinsam mit ANTAM und IBI an einem Projekt zur Integration von Elektrofahrzeugen in Indonesien.

Mit einer gemeinsamen Investition von fast 6 Mrd. USD konzentriert sich das Projekt auf die Bereiche Nickelabbau und -verarbeitung, Batteriematerialien, Batterieherstellung sowie Batterierecycling.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausweitung der globalen Präsenz von CATL und wird auch die Elektrofahrzeugindustrie in Indonesien fördern.

Am 14. April hat Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), eine Tochtergesellschaft von Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), einen Drei-Parteien-Rahmenvertrag mit PT Aneka Tambang (ANTAM) und PT Industri Baterai Indonesia (IBI) unterzeichnet, um im Rahmen des Indonesien-EV-Batterie-Integrationsprojekts zusammenzuarbeiten, das Nickelabbau und -verarbeitung, EV-Batteriematerialien, EV-Batterieherstellung und Batterierecycling umfasst. Brunp ist eine Tochtergesellschaft der Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Das Projekt mit einer Gesamtinvestition von 5,968 Mrd. USD befindet sich im FHT-Industriepark von Ost-Halmahera in der indonesischen Provinz Nord-Maluku sowie an anderen Orten des Landes.

ANTAM ist Mitglied des staatlichen Bergbauunternehmens MIND ID in Indonesien. IBI, die Indonesia Battery Corporation, ist ein staatliches Unternehmen, das sich mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und dem Ökosystem für Elektrofahrzeuge befasst und auch eine Tochtergesellschaft von MIND ID und ANTAM ist.

Das Projekt wird die Präsenz von CATL in der Batterieindustrie weiter stärken, die Versorgung mit vorgelagerten Rohstoffen und Ressourcen sicherstellen, die Herstellungskosten senken und die Entwicklung des Batterierecyclinggeschäfts fördern.

„Das Projekt in Indonesien ist ein wichtiger Meilenstein für CATL, da wir unsere globale Präsenz ausbauen, und es wird ein Symbol für die ewige Freundschaft zwischen China und Indonesien werden", sagte Robin Zeng, Gründer und Vorsitzender von CATL. „Wir haben volles Vertrauen in die künftige Entwicklung des Projekts."

„Das Rahmenabkommen, das wir heute unterzeichnet haben, ist für Indonesien von großer Bedeutung, da wir uns um den Aufbau eines EV-Ökosystems bemühen", sagte Luhut Binsar Pandjaitan, Koordinierender Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen. „Ich bin überzeugt, dass das Projekt mit den gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden wird."

