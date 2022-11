Sphera Solutions

Sphera und Eastman arbeiten an Software zur Lebenszyklusbewertung für die chemische Herstellung zusammen

LCA-Automatisierung für die chemische Herstellung wird es Unternehmen ermöglichen, den ökologischen Fußabdruck ihres gesamten Portfolios auf eine beschleunigte, transparente und skalierbare Weise zu berechnen

Sphera, ein führender globaler Anbieter von Software für ESG-Performance (Umwelt, Gesellschaft und Governance, ESG) und Risikomanagement, Daten- und Beratungsdiensten, gab heute bekannt, dass der langjährige Kunde Eastman, ein innovatives globales Unternehmen für Spezialmaterialien, mit dem Unternehmen an der bevorstehenden Iteration der Automatisierungssoftware Life Cycle Assessment (LCA) von Sphera zusammengearbeitet hat.

Anfang dieses Jahres hat Sphera seine LCA-Automatisierungslösung der nächsten Generation auf den Markt gebracht, die es Unternehmen ermöglicht, schnell ganzheitliche Echtzeitanalysen und Einblicke in den ökologischen Fußabdruck ihrer Produktportfolios zu erhalten, und sich nahtlos in ihre bestehenden Systeme integriert. Das LCA-Automatisierungstool von Sphera wird Unternehmen dabei helfen, ihre Treibhausgasemissionen in jeder Phase der Produktion, vom Design bis zur Montage, effektiver zu reduzieren.

Die nächste Phase der LCA-Automatisierung wird die komplexen Anforderungen der chemischen Industrie erfüllen. Angesichts der Vielzahl von Industriezweigen, die Chemieunternehmen beliefern, und der zunehmenden Konzentration auf Nachhaltigkeit besteht immer mehr Druck von den Handelspartnern von Eastman, für Transparenz in Bezug auf das Umweltprofil all ihrer Produkte zu sorgen. Die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks ist jedoch in der chemischen Industrie besonders komplex, da die Hersteller den CO₂-Fußabdruck der von ihnen gekauften Rohstoffe sowie den Herstellungsprozess (z. B. Reaktionen, Transformationen) berücksichtigen müssen. Der Herstellungsprozess ist für jedes Produkt einzigartig und kann aus Dutzenden von Schritten bestehen, die jeweils ihren eigenen ökologischen Fußabdruck haben. Darüber hinaus ist es erforderlich, Daten von allen Systemen zu sammeln, die am Produktionsprozess eines jeden Produkts beteiligt sind, um einen vollständigen ökologischen Fußabdruck zu erhalten.

„Wir freuen uns, Eastman als Mitarbeiter zu haben", sagte Mike Zamis, Chief Product Officer von Sphera. „Einen Kunden mit einem gemeinsamen Engagement für Nachhaltigkeit und tiefgründigem Branchenwissen zu haben, der in dieser frühen Phase wertvolle Erkenntnisse liefert, wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass die LCA-Automatisierung für die chemische Industrie über die erforderliche Funktionalität für zuverlässige LCA-Berechnungen verfügt. Die Unterstützung von Kunden bei der Berechnung der Produktnachhaltigkeit auf der Grundlage bewährter, wissenschaftlich fundierter Umweltdaten und zuverlässiger Methoden ist entscheidend für unsere Mission, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen."

Jason Pierce, Senior Technical Leader, LCA and Circular Economy bei Eastman, fügte hinzu: „Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Strategie von Eastman, und wir fühlen uns geehrt, mit Sphera an der Funktionalität der LCA-Automatisierung für unsere Branche zu arbeiten. Es ist spannend, an der Spitze der Technologie zu stehen, die die Skalierung der Daten zum CO₂-Fußabdrucks von Produkten und der vollständigen LCA-Daten in unserem gesamten globalen Portfolio ermöglicht. Dies ermöglicht eine bessere Unterstützung unserer Kunden und beschleunigt den Fortschritt unserer Branche auf dem Weg zu ehrgeizigen Klimazielen."

Für die nächste Entwicklungsphase dieser Lösung lädt Sphera Unternehmen der chemischen Industrie ein, an einer Fokusgruppe teilzunehmen, um sicherzustellen, dass die LCA-Automatisierungslösung für Chemieunternehmen die Anforderungen ihrer Organisation erfüllen wird. Erfahren Sie mehr über den Beitritt zur Fokusgruppe.

Informationen zu Sphera

Sphera ist der führende Anbieter von Software, Daten und Beratungsdienstleistungen für das Performance- und Risikomanagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) mit Schwerpunkt auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), Betriebsrisikomanagement und Produktverantwortung. Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir über 6.700 Kunden und mehr als eine Million Nutzer in 80 Ländern dabei, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Produktivität ihrer Betriebe zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über Sphera auf www.sphera.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn.

Informationen zu Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die jeden Tag von Menschen verwendet werden. Mit dem Ziel, die Lebensqualität auf materielle Weise zu verbessern, arbeitet Eastman mit Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit und Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten. Das innovationsorientierte Wachstumsmodell des Unternehmens nutzt erstklassige Technologieplattformen, ein tiefes Kundenengagement und eine differenzierte Anwendungsentwicklung, um seine führende Position in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen und Verbrauchsmaterialien auszubauen. Als globales, inklusives und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman rund 14.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von rund 10,5 Mrd. USD und hat seinen Sitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen erhalten Sie auf eastman.eco.

