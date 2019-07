Sphera Solutions

Sphera unterzeichnet Vertrag zum Erwerb von thinkstep, einer bekannten Softwarefirma für Nachhaltigkeit und Produktverantwortung

Sphera, globaler Anbieter von Software für integriertes Risikomanagement und Informationsdienste mit den Schwerpunkten Umweltgesundheit und -sicherheit, Betriebsrisiko und Produktverantwortung, gibt die Unterzeichnung eines Vertrages zum Erwerb von thinkstep bekannt, einer Firma für Software und Beratungsdienste mit Sitz in Stuttgart (Deutschland), die sich auf die Bereiche Corporate Sustainability und Product Stewardship (Nachhaltigkeit in Unternehmen und Produktverantwortung) spezialisiert hat. Der Abschluss hängt von den gewöhnlichen deutschen behördlichen Zustimmungen für Zusammenschlüsse und Erwerbungen ab.

thinkstep hat sein geschäftliches Modell in den letzten Jahren erfolgreich in Software-as-a-Service transformiert und attraktives Wachstum verzeichnet. Vereint mit dem herausragenden Kundenstamm von thinkstep ermöglichte diese Umstellung einen wesentlichen Schritt nach vorn in der Entwicklung des Unternehmens.

"Die Software von thinkstep (in der Cloud und vor Ort), ihre Daten und Fachkenntnis auf den Märkten für Nachhaltigkeit in Unternehmen und Produktverantwortung, bringen unsere Zielsetzung voran, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen", sagte Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Die Präsenz von thinkstep in den Regionen EMEA und APAC baut unsere geografische Reichweite aus und wir können unseren weltweiten Kundenstamm besser bedienen."

Die Software für Nachhaltigkeit in Unternehmen, Implementierung und Beratungsdienste von thinkstep vereinfachen Berichte zur Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Audits, Strategie und Ressourcenoptimierung im gesamten Unternehmen. Die Dienste der Firma in den Bereichen Produktverantwortungs-Software und Beratung helfen bei der Gestaltung nachhaltigerer Produkte und Verwaltung der Produkt-Compliance im gesamten Zyklus.

"thinkstep bietet Kunden mehr als 30 Jahre Erfahrung im Feld der Nachhaltigkeit", sagte Jan Poulsen, der CEO von thinkstep. "Wenn man unsere fortgeschrittenen Softwarelösungen, die extensive LCA und Datenbanken zum ökologischen Profil, sowie die Fachkenntnis in der Nachhaltigkeit zu den Produkten der Umweltgesundheit und -sicherheit von Sphera hinzufügt, ergibt sich eine höchst attraktive geschäftliche Kombination, mit der wir unsere umfangreiche Kundenbasis künftig noch umfassender bedienen können. Wir sind erfreut, Teil von Sphera zu werden und danken unseren früheren Partnern Gimv und Next47 für ihre Fachkompetenz und strategische Unterstützung in der Entwicklung unseres Geschäftsmodells.

Die Bedingungen der anhängigen Transaktion wurden nicht offengelegt. Diese Pressemitteilung enthält Vorhersagen und sonstige Prognosen künftiger Ereignisse.

Informationen zu Sphera

Sphera ist ein weltweiter Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Umweltgesundheit und -sicherheit (Environment, Health and Safety - EHS), operatives Risiko und Produktverantwortung. Das Unternehmen, das über 3.000 Kunden und mehr als 1 Million Einzelanwender in über 70 Ländern betreut, engagiert sich seit mehr als 30 Jahren dafür, durch Verbesserung der operativen Exzellenz eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen.

Informationen zu thinkstep

thinkstep mit Sitz in Stuttgart (Deutschland) ermöglicht Unternehmen auf der ganzen Welt den Erfolg mit Nachhaltigkeit. Die Softwareprodukte, Datenbanken und Beratungsdienstleistungen von thinkstep verhelfen Firmen zu betrieblicher Exzellenz, Ausnutzung des Produktinnovationspotenzials, gesteigertem Markenwert und Einhaltung behördlicher Anforderungen. Die 20 Niederlassungen des Unternehmens auf der ganzen Welt stehen über 8.000 Klienten zur Verfügung.

Informationen zu Gimv

Gimv ist eine europäische Investmentgesellschaft mit fast 40 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity und an der Euronext Brüssel notiert. Das Unternehmen verwaltet derzeit ein Portfolio von Investments von 1,1 Milliarden EUR in ca. 50 Portfoliogesellschaften. Der Gesamtumsatz beträgt 2,75 Milliarden EUR bei 14.000 Mitarbeitern. Als anerkannter Marktführer für ausgewählte Investmentplattformen findet Gimv innovative, dynamische Firmen mit hohem Wachstumspotenzial und unterstützt sie auf ihrem Weg zur Marktführerschaft. Die vier Investmentplattformen von Gimv sind Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries und Sustainable Cities. Jede Plattform verfügt über ein erfahrenes Team in den heimischen Märkten von Gimv - den Benelux-Staaten, Frankreich und DACH - und wird von einem umfassenden internationalen Experten-Netzwerk unterstützt. Weitere Informationen über Gimv erhalten Sie unter www.gimv.com.

Informationen zu Next47

Next47 ist eine globale Venture-Capital-Firma von Siemens, die in Unternehmen investiert und mit ihnen Partnerschaften eingeht, die in großen Dimensionen denken und Firmen aufbauen, welche ihre Branchen definieren. Next47 verfügt über Büros in Boston, Peking, London, München, Paris, Palo Alto und Stockholm. Die Firma verschafft Start-ups einzigartigen Zugriff auf eines der weltweit größten Kundenportfolios in den Bereichen Industrie, Energie und Infrastruktur sowie auf relevantes Fachwissen zur Hintergrundtechnik, die für diese Kunden von Bedeutung ist. Weitere Informationen über Next47 erhalten Sie unter https://next47.com/

