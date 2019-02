Sphera Solutions

Branchenführer im Bereich gesundheitsgefährdende Industrien glauben, dass digitale Transformation der Schlüssel zur Umsetzung optimaler Betriebsabläufe ist - aber zeigen, dass einige Unternehmen hinterherhinken

Chicago (ots/PRNewswire)

Umfrage von Sphera zeigt, dass die digitale Transformation die Umsetzung optimaler Betriebsabläufe (Operational Excellence, OE) fördert, aber viele Unternehmen versuchen immer noch herauszufinden, was Digitalisierung für sie bedeutet

Sphera hat heute den jährlichen Umfragebericht zum Operational Excellence Index (OEI) veröffentlicht, der Trends in der digitalen Transformation und OE-Strategien in den gesundheitsgefährdenden Industrien aufzeigt.

Der Index, der zuvor von Petrotechnics, heute ein Unternehmen von Sphera, durchgeführt wurde, befindet sich in seinem dritten Jahr und befragt Fachleute aus den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Energie und Industrie des verarbeitenden Gewerbes, um die Einstellungen zur OE und die zu ihrer Einführung getroffenen Maßnahmen zu messen. Die Befragten sind sich Jahr für Jahr einig, dass OE-Programme dazu beitragen, Risiken zu reduzieren, Kosten zu senken und die Produktivität zu verbessern. Die Umfrage 2018/2019 zeigt auf, dass sich leitende Führungskräfte auf Technologien verlassen, um ihre OE-Initiativen zu unterstützen. Daneben ermittelt sie die entsprechenden Unzulänglichkeiten und was getan werden kann, um diese zu beheben.

90 % der Befragten sind sich einig, dass die digitale Transformation ihre Fähigkeit, OE zu erreichen, beschleunigen wird - nicht nur als einmaliges Ziel, sondern als kontinuierliches Geschäftsziel. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Bericht vom letzten Jahr, in dem 73 % der Führungskräfte der Ansicht waren, dass die Digitalisierung der Schlüssel zum Erreichen von OE sei. Die Implementierung digitaler Technologien ist nun auf die allgemeinen Unternehmensziele ausgerichtet, wobei 55 % der Technologien zur Reduzierung des Betriebsrisikos und 55 % zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und Produktionszeit eingesetzt werden.

Paul Marushka, President und CEO von Sphera, kommentierte: "Wie der dritte jährliche Operational Excellence Index zeigt, steht uns die digitale Transformation bevor. Da Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um ihre Mitarbeiter sicher, ihren Betrieb produktiv und ihre Produkte nachhaltig zu halten, wird die Möglichkeit, Daten aus Industry-4.0-Lösungen zu nutzen und zu überwachen, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen sein, die sich vom Wettbewerb abgrenzen wollen. Es ist nicht verwunderlich, dass 90 % der Befragten der Meinung sind, dass die digitale Technologie Operation Excellence beschleunigen wird. Da sind wir voll und ganz der gleichen Meinung. Sphera glaubt, dass "digital" der Zukunftstrend zur Minderung operationeller Risiken ist."

Aber während sich Branchenführer einig sind, dass Digitalisierung für die OE unerlässlich sind, versuchen immer noch mehr als die Hälfte, herauszufinden, was digitale Transformation für sie bedeutet, und 69 % beginnen gerade erst mit ihrer digitalen Umstellung. Eine digitale Herangehensweise ist entscheidend, so 83 % der Befragten, die zugeben, dass sie sich bei der Verbesserung ihrer geschäftlichen Agilität auf Legacy-Systeme verlassen haben, aber keine operativen Best Practices funktionsübergreifend integriert haben.

Die gute Nachricht ist, dass die Branche kurz davor steht, einen großen Schritt nach vorne zu tun, wenn es darum geht, OE durch Digitalisierung zu erreichen. 75 % der Führungskräfte erkennen die Notwendigkeit, neue, erkenntnisorientierte Geschäftsprozesse in allen Unternehmensfunktionen zu schaffen. Fortschrittliche Analysen und digitale Zwillinge wurden als Schlüssellösungen hervorgehoben, die Anwendern helfen, zu verstehen, wie sie bessere, sicherere Planungs- und Betriebsentscheidungen treffen können.

Scott Lehmann, VP, Product Management, ORM for Operations bei Sphera, sagte: "Die diesjährige Umfrage zeigt deutlich, vor welchen Herausforderungen Spitzenreiter im Bereich Digitalisierung in ihren eigenen Unternehmen stehen, um zu verstehen, was digitale Transformation für ihr Unternehmen bedeutet oder bedeuten könnte. Während sich das Tempo der digitalen Transformation und der Rentabilitätsrechnung noch in den Anfängen befindet, stellt die Umfrage eindringlich eine schnelle Beschleunigung in Sicht. Spitzenreiter im Bereich Digitalisierung wissen, dass sich die digitale Integration und die Einführung neuer Technologien darauf konzentrieren muss, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, um neue funktionsübergreifende Geschäftsprozesse zu unterstützen, die die Entscheidungsfindung und die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, verbessern."

Ein Umfrageteilnehmer schlug vor: "Der beste Ansatz im Rahmen der digitalen Umstellung ist, keine Technologien einzusetzen, um Lücken zu schließen, von denen Sie wissen, dass sie bereits existieren. Beginnen Sie stattdessen mit einem leeren Blatt Papier und definieren Sie, was Sie benötigen - und bewerten Sie dann die verfügbaren Technologien."

Hier geht es zum vollständigen Bericht und den Ergebnissen des Operational Excellence Index 2018/2019. Sphera und Petrotechnics werden ihre neueste Technologie auch auf der Veranstaltung Operational Excellence in Energy, Chemicals and Resources vom 25. bis 27. Februar 2019 präsentieren.

Hinweise für Redakteure

Petrotechnics, jetzt ein Unternehmen von Sphera, führte die Umfrage zwischen Oktober und November 2018 durch und sammelte 116 Antworten von einem umfassenden Querschnitt an Funktionen, Demografien und Branchen in den gesundheitsgefährdenden Industrien, darunter: Öl, Gas, Chemie, Fertigung, Versorgungswirtschaft, Bergbau, Maschinenbau und andere Branchen. Die Umfrage umfasste Befragte aus allen wichtigen Regionen - insbesondere dem Nahen Osten (29 %), Europa (28 %), Nordamerika (28 %), dem asiatisch-pazifischen Raum (11 %), Afrika (3 %) und Südamerika (1 %).

Informationen zu Sphera

Sphera ist der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagement-Software und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten operatives Risiko, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health and Safety, EHS) sowie Produktverantwortung. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Sphera über 3.000 Kunden und mehr als 1 Million Einzelanwender in über 70 Ländern, um eine sichere, nachhaltige und leistungsstarke Welt zu schaffen.

Pressekontakt:

Louise Douglas

Aspectus

louise.douglas@aspectusgroup.com

+44 (0) 1224 472 553

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpg

Original-Content von: Sphera Solutions, übermittelt durch news aktuell