LG Display stellt die nächste Generation des OLED-TV-Displays „OLED EX" vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

LG Display, der weltweit führende Innovator im Bereich Display-Technologien, hat heute seine neueste OLED-TV-Technologie „OLED EX" vorgestellt.

Das OLED EX-Display der nächsten Generation implementiert die auf der Deuterium-Technologie und einem personalisierten Algorithmus basierende „EX-Technologie" von LG Display, die dazu beiträgt, die Gesamtbildqualität des innovativen Displays zu verbessern, indem sie die Helligkeit im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Displays um bis zu 30 Prozent erhöht.

Der Name OLED EX ist ein Akronym aus „Evolution" und „eXperience" und steht für das Ziel des Unternehmens, den Kunden durch die sich ständig weiterentwickelnde OLED-Technologie neue Erfahrungen zu bieten.

Deuteriumverbindungen werden zur Herstellung hocheffizienter organischer Leuchtdioden verwendet, die ein stärkeres Licht aussenden. LG Display ist es gelungen, die in organischen lichtemittierenden Elementen vorkommenden Wasserstoffelemente in stabiles Deuterium umzuwandeln und die Verbindungen zum ersten Mal auf OLED EX anzuwenden.

Dank des von LG Display entwickelten „personalisierten Algorithmus", der auf der Technologie des maschinellen Lernens basiert, hat jedes OLED EX-Display noch mehr Kontrolle über die eigenen Einstellungen. Der Algorithmus prognostiziert den Verbrauch von bis zu 33 Millionen organischen Leuchtdioden auf 8K-OLED-Displays, nachdem er individuelle Sehgewohnheiten erlernt hat, und steuert die Energiezufuhr des Displays präzise, um die Details und Farben des abgespielten Videoinhalts genauer wiederzugeben.

Mit der neuen OLED EX-Technologie hat LG Display auch sein Design modernisiert. Durch den Einsatz der innovativen EX-Technologie konnte die Rahmenstärke bei 165-cm-OLED-Displays von ursprünglich 6 mm auf 4 mm reduziert werden. Durch die Verringerung der Lünettendicke um 30 Prozent im Vergleich zu bestehenden OLED-Displays schafft das OLED EX-Display ein noch intensiveres Seherlebnis und bietet gleichzeitig ein schlankeres und hochwertigeres Design.

LG Display plant, seine Führungsposition und Produktwettbewerbsfähigkeit im Bereich der großformatigen OLED zu stärken, indem das Unternehmen ab dem zweiten Quartal 2022 die OLED EX-Technologie in alle OLED-TV-Displays integriert, die in seinen OLED-Produktionsstätten in Paju, Südkorea, und in Guangzhou, China, hergestellt werden.

„Obwohl der weltweite TV-Markt in diesem Jahr einen Rückgang von 12 Prozent verzeichnete, konnten wir bei den OLED-Verkäufen ein Wachstum von 70 Prozent beobachten", so Dr. Oh Chang-ho, Executive Vice President und Leiter der TV Business Unit bei LG Display. „Mit unserer neuen OLED EX-Technologie wollen wir durch die Weiterentwicklung unserer OLED-Technologie, -Algorithmen und -Designs noch innovativere und hochwertigere Kundenerlebnisse bieten."

