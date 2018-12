Schauspieler Jan Josef Liefers und sein Hund Toni schwören auf Nutro[TM] Wild Frontier[TM], das Hundefutter, das auf Feed Clean setzt Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126062 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Weihnachten ist das Fest der Liebe - und des guten Essens, am liebsten lecker und natürlich. Schauspieler Jan Josef Liefers steht auf gesunden Genuss für sich und seine Familie und dazu zählt auch sein Hund Toni. Sein vierbeiniger Kumpel bekommt das Futter Nutro[TM]Wild Frontier[TM], und damit sind bewusste und frische Zutaten garantiert.

Wenn sich Toni die Nikolausmütze aufsetzt, ist Weihnachten definitiv nicht mehr weit. Sein Herrchen Jan Josef Liefers freut sich auf ein paar entspannte Tage mit Familie, Musik, langen Spaziergängen und gutem Essen.

Weihnachten im Kreis der Familie wird zu Hause viel gekocht und geschlemmt.

Und auch die Tiere kommen nicht zu kurz: "Toni bekommt auch an Weihnachten das, was ihm am besten schmeckt und guttut, damit er so gesund und aktiv bleibt". Und zwar Nutro[TM] Wild Frontier[TM], das Hundefutter, das auf Feed Clean setzt und mit seiner Zusammensetzung der natürlichen Ernährung der wilden Artgenossen am nächsten kommt. Es enthält bis zu 70 Prozent Zutaten tierischen Ursprungs im Trockenfutter und punktet mit frischem tierischem Eiweiß, zum Beispiel Rind oder Huhn.

Ein wahres Proteinpaket, das Toni da serviert bekommt, hergestellt ganz natürlich, ohne Gentechnik, künstliche Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffe.

Das neue Nutro[TM] Wild Frontier[TM] gibt es exklusiv und nur im Fachhandel (zum Beispiel bei Fressnapf oder Futterhaus), online oder offline. Mehr auf www.nutro.de.

