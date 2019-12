Qatar Investment Authority

Qatar Investment Authority investiert 32 Mrd. INR in Adani Electricity Mumbai Limited

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire)

Adani Transmission Limited ("ATL"), Adani Electricity Mumbai Limited ("AEML") und eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority ("QIA") haben endgültige Vereinbarungen über den Verkauf einer Beteiligung von 25,1 % an AEML an QIA und über eine nachrangige Schuldtitelinvestition von QIA in AEML (die "Transaktion") unterzeichnet. Die gesamte QIA-Investition in AEML wird ca. 32 Mrd. INR (ca. 450 Mio. US-Dollar) betragen.

AEML ist Lizenznehmer für ein integriertes Stromverteilungs-, -übertragungs- und -erzeugungsgeschäft, das derzeit mehr als 3 Millionen Verbraucher auf einem Lizenzgebiet von rund 400 Quadratkilometern in der Stadt Mumbai bedient, der siebtgrößten Stadt der Welt nach Einwohnerzahl. Der Marktanteil von AEML in Mumbai beträgt ca. 87 % nach Lizenzgebiet, 67 % nach Verbrauchern und 55 % nach geliefertem Stromvolumen.

Im Rahmen der Transaktion haben ATL und QIA definitive Pläne vereinbart, um sicherzustellen, dass bis zum Jahr 2023 über 30 % des von AEML gelieferten Stroms aus Solar- und Windkraftanlagen bezogen werden. Darüber hinaus haben ATL und QIA eine Reihe weiterer grüner Initiativen vereinbart, um den Klimawandel zu bekämpfen und den Übergang zu einer nachhaltigen, CO2-armen Wirtschaft zu fördern.

Die Transaktion zeigt die immer engeren Beziehungen zwischen Indien und Katar und das Engagement beider Länder, ihre enge Verbundenheit in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

Der Vorstandsvorsitzende der Adani-Gruppe, Herr Gautam Adani, kommentierte: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit der Qatar Investment Authority einzugehen. Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, die Versorgungszuverlässigkeit und die Zufriedenheit der Verbraucher bei über 3 Millionen AEML-Kunden in Mumbai zu verbessern. Wir glauben, dass diese Transaktion einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Adani-Gruppe darstellt und den Beginn einer langfristigen Partnerschaft mit QIA markiert."

Der CEO von QIA, Herr Mansoor Al-Mahmoud, kommentierte: "Wir glauben, dass Adani Electricity Mumbai Limited der führende Stromversorger in Indien ist und über ein enormes Wachstumspotenzial verfügt. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit der Adani-Gruppe, mit der wir eine generationsübergreifende Investitionsperspektive und eine gemeinsame Vision für das nachhaltige Wachstum und den weiteren Erfolg von AEML teilen."

Herr Al-Mahmoud weiter: "Diese Investition zeigt unser Vertrauen in Indien, mit dem Katar eine fest verwurzelte Verbundenheit teilt und ausgezeichnete Beziehungen pflegt."

Die Transaktion ist die jüngste in einer Reihe von Investitionen, welche die QIA in erstklassige Infrastruktur-Assets mit vertrauenswürdigen Partnern weltweit getätigt hat.

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2020 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen.

SKN Advisors Limited fungierte bei der Transaktion als Finanzberater und Cyril Amarchand Mangaldas als Rechtsberater von ATL und AEML.

J.P. Morgan fungierte bei der Transaktion als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP und AZB & Partners als Rechtsberater von QIA.

Informationen zu Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) - Adani Electricity Mumbai Limited, Teil der diversifizierten Adani-Gruppe, ist ein integrierter Geschäftsbereich für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung im Privatkundenbereich. AEML besitzt und betreibt das größte und effizienteste Stromverteilungsnetz in Indien. AEML bedient über 3 Millionen Verbraucher auf 400 Quadratkilometern in Mumbai und seinen Vororten, wobei es einen Strombedarf von fast 2.000 MW mit 99,99 % Zuverlässigkeit abdeckt, was zu den höchsten des Landes gehört. AEML bietet exzellente Kundenbetreuung mit Hilfe modernster Technologien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.adanielectricity.com

Informationen zu Adani Transmission Limited (ATL) - Adani Transmission Limited ist der Geschäftsbereich für Energieübertragung und -verteilung der Adani-Gruppe, einem der größten Geschäftskonzerne Indiens. ATL ist die größte private Energieübertragungsgesellschaft des Landes mit Übertragungsnetzen von insgesamt 14.738 Stromkreiskilometern (ckt.km), von denen sich 11.477 ckt.km in Betrieb und 3.261 ckt.km in verschiedenen Bauabschnittsphasen befinden. Da sich der Energiebedarf Indiens in den kommenden Jahren vervierfachen wird, ist ATL voll und ganz darauf ausgerichtet, ein starkes und zuverlässiges Stromübertragungsnetz zu schaffen und aktiv daran zu arbeiten, bis 2022 einen "Power-for-All"-Status zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.adanitransmission.com

Informationen zur Qatar Investment Authority (QIA) - Die Qatar Investment Authority ist der Staatsfonds von Katar, der einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der Qatar National Vision für das Jahr 2030 leistet. QIA wurde 2005 gegründet, um die Wirtschaft des Landes durch die Diversifizierung in neue Anlageklassen zu stärken. Aufbauend auf dem Erbe katarischer Investitionen, die mehr als drei Jahrzehnte zurückreichen, trägt das wachsende Portfolio an langfristigen Investitionen von QIA dazu bei, den Reichtum des Staates Katar an natürlichen Ressourcen zu ergänzen. Die QIA mit Hauptsitz in Doha und einer Tochtergesellschaft in New York (QIA Advisory) ist so strukturiert, um auf höchster Ebene globale Investitionen zu tätigen. Als ein Investor der Weltklasse hält sich die QIA an strenge finanzielle und kommerzielle Disziplin. Die QIA verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in mehrere Anlageklassen, darunter börsennotierte Wertpapiere, Immobilien, alternative Anlagen und Private Equity in allen wichtigen Märkten weltweit. Die QIA strebt nach sozial, wirtschaftlich und ökologisch verantwortungsbewussten Investitionen und geht über kurzfristige Renditen hinaus, während sie ein ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum anstrebt, um langfristige Renditen zu maximieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qia.qa

Haftungsausschluss

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zukünftige Marktbedingungen, außergewöhnliche Schadenbelastungen durch Katastrophen, Veränderungen auf den Kapitalmärkten und andere Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen prognostizierten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. ATL, QIA und AEML übernehmen weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder des aktualisierten Status solcher Aussagen. Daher übernehmen ATL, QIA, AEML oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften keinerlei Haftung gegenüber Dritten für Entscheidungen oder Handlungen im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung oder für daraus resultierende Schäden.

Pressekontakt:

Roy Paul

Adani Transmission Ltd.

Corporate Communication

Tel: +91 7925556628

roy.paul@adani.com



media@adani.com. Graeme Wilson / Harry Cameron

Qatar Investment Authority /Tulchan Communications

Tel: +44 (0)20 7353 4200

media@qia.qa. Abhijeet Kumar

Adani Electricity Mumbai Ltd.

Corporate Communication

Tel: +91 80803 34332

abhijeet.kumar2@adani.com. Swagat Lakku

MSL Group

Tel: +919820386368

swagat.lakku@mslgroup.com

Original-Content von: Qatar Investment Authority, übermittelt durch news aktuell