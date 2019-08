Qatar Investment Authority

Führender US-Betreiber im Öl-Midstream-Geschäft Oryx kündigt 550 Millionen US-Dollar Investition von QIA an

Midland, Texas (ots/PRNewswire)

Oryx Midstream Services (Oryx), der größte private Betreiber im Öl-Midstream-Geschäft im Permian Basin, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Qatar Investment Authority (QIA) eine signifikante Beteiligung an Oryx von einer Tochtergesellschaft von Stonepeak Infrastructure Partners (Stonepeak) erworben hat. QIA hat sich des Weiteren verpflichtet, neben Stonepeak in die Entwicklung von Oryx zu investieren. Die Investitionen von QIA in Oryx werden sich auf insgesamt rund 550 Millionen US-Dollar belaufen.

Oryx hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2013 als einer der führenden Midstream-Betreiber im Permian Basin im Südwesten der USA etabliert. Das Oryx-System transportiert Rohöl zu den großen Umschlagplätzen für die endgültige Lieferung an die Golfküste, und unterstützt sowohl die Versorgung der inländischen Raffinerien als auch den wachsenden US-Exportmarkt. Die Transportkapazität von Oryx wird sich nach Fertigstellung des noch im Bau befindlichen Systemabschnitts auf insgesamt mehr als 900.000 Barrel pro Tag belaufen und mehrere Takeaway-Optionen eröffnen, mit denen Kunden die differenzierten Serviceangebote und die Flexibilität erhalten, die notwendig sind, um den Wert ihrer Produktion zu maximieren. Das Oryx-Team ist hohen Sicherheitsstandards und einem hohen Maß an Umweltverantwortung verpflichtet und bietet seinen Kunden einen konsistenten und zuverlässigen Service.

Mansoor Al-Mahmoud, CEO von QIA, kommentiert: "Wir glauben, dass Oryx für eine starke Midstream-Plattform mit enormem Wachstumspotenzial steht, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern bei Stonepeak. Diese Akquisition ist ein weiteres Beispiel für die Strategie von QIA, unser US-amerikanisches Portfolio zu erweitern und verstärkt in große Infrastrukturprojekte zu investieren".

Die Partnerschaft ist die jüngste in einer Reihe von Investitionen, die QIA in den USA getätigt hat, wo QIA das Investment in den kommenden Jahren auf 45 Milliarden US-Dollar erhöhen will.

Brett Wiggs, CEO von Oryx, kommentiert, "Die erheblichen Investitionen und das Engagement von QIA und die starke sowohl operative als auch finanzielle Unterstützung durch Stonepeak werden es uns ermöglichen, unsere Präsenz im Permian Basin weiter auszubauen, und unseren bestehenden und zukünftigen Kunden ein Höchstmaß an Service bereitzustellen. Wir sind hocherfreut, Oryx in Partnerschaft mit diesen erstklassigen Investoren führen zu können".

Michael Dorrell, Mitbegründer und CEO von Stonepeak, kommentiert, "Wir freuen uns, dass QIA gemeinsam mit Stonepeak in die Weiterentwicklung von Oryx investiert. Wir sind der Auffassung, dass Oryx nicht nur eine einzigartig positionierte strategische Plattform, sondern auch ein Kern-Asset der nordamerikanischen Infrastruktur ist. Stonepeak und Oryx bleiben auf die Bereitstellung von kritischen Midstream-Leistungen konzentriert, um die wachsende Produktion im Permian Basin zu bewältigen, und QIAs Einsatz für Oryx treibt dieses Anliegen zielgerecht voran".

White & Case LLP war als Rechtsberater für QIA tätig. Sidley Austin LLP war als Rechtsberater für Stonepeak tätig.

Informationen zur Qatar Investment Authority (QIA)

Die Qatar Investment Authority sorgt als einer der weltweit führenden Staatsfonds für die wirtschaftliche Leistungskraft zukünftiger Generationen in Katar. Mit dem Ziel, langfristige Investitionen und nachhaltiges Wachstum zu diversifizieren und zu maximieren, leistet die QIA einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Vision von Katar für das Jahr 2030. Dem globalen Engagement der QIA und ihrer Stakeholder getreu arbeiten die Mitarbeiter im In- und Ausland nach höchsten finanziellen Standards und Anlagegrundsätzen. Die Investments sind sozial, wirtschaftlich und ökologisch verantwortlich, was über kurzfristige Renditen hinausgeht, da die QIA eine breitere, innovative und ausgewogene Entwicklung anstrebt. Weitere Informationen finden Sie unter www.qia.qa

Informationen zu Oryx Midstream Services

Das in Midland ansässige Oryx Midstream ist der größte private Betreiber im Öl-Midstream-Geschäft im Permian Basin. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Sammel- und Transportsystem für Rohöl, das auf ca. 404.680 Hektar (eine Million Acres) langfristig von mehr als 20 Kunden genutzt wird. Die 2,1 Millionen Barrel fassenden Lagerflächen des Systems und die rund 1.930 Kilometer (1.200 Meilen) Rohrleitungen, die in Betrieb und im Bau sind, erstrecken sich über acht Counties in Texas und zwei Counties in New Mexico. Das von einem versierten Team mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie geleitete Unternehmen gewährleistet mit seiner umfassenden Palette von Midstream-Serviceleistungen, dass Produzenten die für sie passende Lösung und erforderliche Flexibilität erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.oryxmidstream.com.

Informationen zu Stonepeak Infrastructure Partners

Stonepeak Infrastructure Partners ist eine auf Infrastruktur spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die über Büros in Houston, New York, und Austin verfügt und derzeit Vermögenswerte in Höhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollar verwaltet. Stonepeak investiert in Unternehmen und Projekte mit langfristigen Hard Assets, die grundlegende Dienstleistungen bereitstellen, und sucht aktiv nach Partnern mit hochqualifizierten Managementteams, um operative Verbesserungen zu erzielen und Kapital für Wachstumsinitiativen aufzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonepeakpartners.com.

Haftungsausschluss

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophale Schadensereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andere Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Stonepeak, QIA und Oryx übernehmen weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder des aktualisierten Status solcher Aussagen. Stonepeak, QIA, Oryx und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Entscheidungen und Maßnahmen, die in Verbindung mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen werden, oder damit verbundenem Schadensersatz.

