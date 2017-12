Backbase präsentiert digitale Banking-Plattform der nächsten Generation

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Backbase 6 überwindet wichtige Hürden, die der Digitalisierung den Weg verbauen

Backbase hat im Rahmen seiner jährlichen Kundenkonferenz Backbase Connect, an der 650 Kunden teilgenommen haben, die neueste Version seiner führenden digitalen Omnikanal-Banking-Plattform vorgestellt: Backbase 6.

Backbase 6 ist die Krönung von zwei Jahren Arbeit des Backbase Produktentwicklungs-Teams in enger Zusammenarbeit mit Beta-Kunden und Partnern. Die Funktionsvalidierung von Backbase 6 findet live in Kundenumgebungen statt. Beim produktiven Praxistest hilft diese Gruppe von Beta-Kunden.

"Backbase steht weiterhin an der Spitze der digitalen Banking-Revolution und leistet Pionierarbeit bei Modernisierung und Innovation, um den digitalen Wandel in allen wichtigen Bankensegmenten voranzubringen", kommentierte Jelmer de Jong, VP of Product Management bei Backbase. "Heute präsentieren wir ein großes neues Release unserer Plattform: Backbase 6 mit einem breiten Spektrum an neuen Funktionsmerkmalen. Backbase 6 baut auf einer hundertprozentig cloudnativen Architektur auf und verfügt über Akzeleratoren und ein neues Backend für digitales Banking, eine neue Entitlements-Produktlinie sowie eine API-Architektur, die für die Zukunft des Open Banking und PSD2 gerüstet ist. Mit diesen Leistungsmerkmalen können Banken und Kreditgenossenschaften rund um den Globus jederzeit und überall und auf jedem beliebigen Gerät ihr volles digitales Potenzial ausschöpfen."

Backbase 6 ist eine digitale Omnikanal-Banking-Plattform für Finanzinstitute, die sowohl im Bericht "Forrester Wave for Digital Banking Engagement Platforms" (Juli 2017) als auch im Bericht "Ovum Decision Matrix: Selecting a Digital Banking Platform" als "Leader" bewertet wird. Backbase wurde bereits von 100 Finanzinstituten implementiert und bedient über 150 Millionen Endbenutzer auf der ganzen Welt.

Backbase 6 zeichnet sich unter anderem durch die folgenden Funktionen und Leistungsmerkmale aus:

- Startklar-Banking mit Widget Collections, optimiert für Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Bildet die wichtigsten Szenarien für digitales Banking ab, darunter responsives Webdesign, hybride Apps für Mobilgeräte und native Apps für Mobilgeräte. Ganz neu ist das Backbase Design System für schnellen Prototypisierung und Anpassung von Web- und mobilen Benutzerschnittstellen. - Digital Banking Services mit umfassenden Backend-Diensten für digitales Banking, um Banken bei der kernunabhängigen Entwicklung zu unterstützen. Ermöglicht eine schnellere digitale Innovation ohne Einschränkungen durch Backend-Altsysteme. Mit seinen neuen Digital Banking Services (DBS) bietet Backbase ab sofort digitale Banking-Applikationen aus einer Hand neben einer Omnikanal-Banking-as-a-Service-Plattformschicht, die kernunabhängigen arbeitet. - Backbase Entitlements erfüllt die Anforderungen des Zero-Knowledge-Prinzips für alle digitalen Banking-Projekte. Mit Backbase Entitlements können Ansprüche aus Backend-Anwendungssilos ausgelagert und quer durch alle Touchpoints und Anwendertypen direkt auf der Kunden-Interaktionsebene orchestriert werden. Backbase Entitlements ist für die Zukunft des Open Banking und PSD2 gerüstet und ermöglicht die Verwaltung von Einwilligung und Zugangsrechten von externen Apps und Anwendern. - Dynamische Formulare und Dynamisches Fallmanagement . Ermöglichen die Prozessdigitalisierung für reibungsloses Kunden-Onboarding sowie unkomplizierte Vergabe und Selbsthilfe. Bieten ein optimales Kundenerlebnis durch ausgeklügelte mobile Onboarding-Abläufe. Andererseits kann das Finanzinstitut seine Backend-Prozesse optimieren, indem es auf papierlose Bearbeitung umstellt und von vollautomatisierter Abwicklung (Straight-Through-Processing, STP) profitiert. - Experience Manager , optimiert für individuelle Kundeninteraktionen quer durch alle Touchpoints. Das digitale Team der Bank (Inhaltsredakteure, digitale Marketingexperten) kann damit die Schnittstellen des digitalen Banking verwalten. Beinhaltet integrierte Funktionen für Inhaltsmanagement, digitales Marketing, Internationalisierung und Lokalisierung für alle Kunden-Touchpoints. - Cloudnative Architektur . Backbase 6 bietet eine hochperformante, sichere und skalierbare Mikroservice-Architektur. Die Backbase Cloud-Fabric ist so ausgelegt, dass Backbase in allen wichtigen Clouds (Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Bluemix), auf Pivotal Cloud Foundry sowie auf herkömmlichen Anwendungsservern ausgeführt werden kann. - Für PSD2 und Open Banking gerüstete APIs . Ein neuer, schlanker API Gateway bietet vollwertige Unterstützung für Authentifizierung und Autorisierung. Gebrauchsfertige APIs decken alle wichtigen PSD2-Szenarien ab (AISP, PISP) und können von Banken individuell konfiguriert werden, damit sie sich in der neuen API-Landschaft behaupten können. - Umfassende SDKs. Damit können Entwickler ihre digitale Banking-Lösung auf jeder Ebene erweitern und individualisieren. Es ist sogar möglich, ganz schnell komplett neue Funktionsmerkmale selbst zu entwickeln. Backbase 6 beinhaltet spezielle SDKs zur beschleunigten Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Diensten.

Produktverfügbarkeit:

Backbase 6 und die neuen Produktkomponenten stehen allen Backbase-Kunden seit dem 27. November 2017 zur Verfügung. Kunden können frei entscheiden, wann sie auf Backbase 6 umstellen und modernisieren wollen.

