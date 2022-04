Plug and Play Tech Center

Plug and Play's Silicon Valley's June 2022 Batches präsentieren innovative Startups aus 9 Branchen

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Plug and Play hat Startups aus neun Branchen für seine nächste Reihe von Programmen im Silicon Valley akzeptiert: Energie, Unternehmenstechnik, Fintech, Gesundheit, Insurtech, IoT, Mobilität, Immobilien & Bauwesen und Reisen. Eine vollständige Liste der ausgewählten Start-ups finden Sie auf der Website von Plug and Play https://bit.ly/SiliconValleyJune2022

Diese Programme werden bis Juni laufen. Die Start-ups werden vollständig in das globale Netzwerk von Plug and Play mit über 40.000 Start-ups, 500 branchenführenden Unternehmenspartnern und Hunderten von Risikokapitalfirmen und Investoren eingebunden.

„In den vergangenen Jahren haben wir viele Erfolgsgeschichten mit unseren Programmen erlebt", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. „Ich freue mich darauf, diese kreativen und einzigartigen Start-ups in unseren Programmen willkommen zu heißen, da sie einen unvergleichlichen Zugang zu unseren Partnern haben und einige der größten Innovationen unserer Zeit hervorgebracht haben."

Start-ups werden in den nächsten drei Monaten an Networking-Veranstaltungen, Mentorensitzungen, Dealflows und vielem mehr teilnehmen. Sie werden die Möglichkeit haben, das Potenzial für Pilotprojekte, POCs, Investitionen und andere Kooperationen mit dem umfangreichen Netzwerk von Plug and Play zu bewerten.

Im vergangenen Jahr investierte Plug and Play in 210 Unternehmen und förderte über 2 500 Unternehmen. Um die neuen Programme, Standorte, Investitionen und mehr von Plug and Play zu sehen, lesen Sie den vollständigen 2021 Company Performance Report.

Die Graduierung aller Startup-Chargen von Plug and Play im Silicon Valley wird auf dem Plug and Play Summit 2022 vom 14. bis 16. Juni stattfinden, zu dem alle Teilnehmer eingeladen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Plug and Play-Vertreter.

Über Plug and Play

Plug and Play ist die führende Innovationsplattform, die Start-ups, Unternehmen, Risikokapitalfirmen, Universitäten und Regierungsbehörden miteinander verbindet. Wir haben unseren Hauptsitz im Silicon Valley und sind an über 35 Standorten auf fünf Kontinenten vertreten. Wir bieten Innovationsprogramme für Unternehmen an und unterstützen unsere Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Ausbildung bis zur Umsetzung. Wir organisieren auch Acceleration-Programme für Start-ups und haben einen eigenen VC aufgebaut, um Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Wir haben in Hunderte von erfolgreichen Unternehmen investiert, darunter Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal und Rappi. Weitere Informationen finden Sie unter www.pnptc.com

allison@pnptc.com

Original-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell