Piramal Pharma Solutions präsentiert seine neue cGMP Kilo Lab Suite für API in Ennore (Chennai)

Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Solutions (PPS), ein führender Auftragsfertiger und -entwickler (CDMO), hat die Fertigstellung seiner neuen cGMP Kilo Lab Suite an seinem API-Standort in Ennore (Chennai, Indien) bekanntgegeben (API=aktiver pharmazeutischer Wirkstoff). Offizieller Eröffnungstermin für die Suite ist der 1. Dezember 2018. Ennore ist ein wichtiger API-Standort im integrierten Standortverbund von PPS. Das Leistungsspektrum geht von der frühen Entwicklungsphase bis zur kommerziellen Herstellung mit einer verfügbaren Kapazität von über 300 kl. Der Standort beliefert große Pharma- und Biotechnologiekonzerne in Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt mit wichtigen Ausgangsstoffen, registrierten Ausgangsstoffen, hochentwickelten Vorprodukten und API.

Ausgestattet mit einem Weltklasse-Center für F&E, wird die cGMP Kilo Lab-Anlage in Ennore die Lücke zwischen Forschung und früher klinischer Entwicklungsphase schließen und verschiedene Kunden im Forschungssektor bei der zügigen Überführung ihrer Programme in die klinische Phase unterstützen. Herzstück der Anlage ist ein ISO-8-zertifizierter Reinraum mit Singe-Fluid-Versorgungssystem, der Temperaturen zwischen -90 °C und 200 °C und Chargengrößen bis maximal 15 kg unterstützt. Für die nachgelagerte Entwicklung und Herstellung von API mit Fortschreiten der Programme stehen neben Ennore die Piramal-Standorte in Riverview (USA), Aurora (Kanada) und Digwal (Indien) zur Verfügung.

Vivek Sharma, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, sagte: "Das Interesse der Kunden an Ennore wächst stetig. In letzter Zeit beobachten wir eine steigende Nachfrage nach unabhängigen cGMP-Entwicklungsprojekten in der frühen Phase. Anfragen erhalten wir auch von unseren Kunden im Forschungssektor, die Hilfe bei der API-Versorgung aus Indien für die frühe klinische Entwicklungsphase benötigen. Mit diesem neuen cGMP Kilo Lab können wir jetzt über mehrere Piramal-Standorte die klinischen Anforderungen in Phase I erfüllen: Ennore, Riverview und Aurora. Das Kilo Lab erweitert das Angebotsspektrum für unsere Partner, die ihre Projekte von der Konzept- in die kommerzielle Phase überführen wollen - alles innerhalb des Piramal-Netzwerks."

Informationen zu Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größten Mischkonzernen in Indien und ist in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Pharmazie und Grundlagenforschung & Analytik im Gesundheitsbereich aktiv. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete PEL einen Konzernumsatz von mehr als 1,6 Mrd. USD, wobei ungefähr 46 % des Umsatzes aus dem internationalen Geschäft stammten.

Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL über eine durchgehende Herstellungskette mit mehr als 13 globalen Werken und einem großen, weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten und ein breites Spektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen an (einschließlich Injektionsmitteln, HPAPI usw.). In Indien stärkt das Unternehmen zudem seine Position im Verbraucherproduktsegment.

PELs Geschäftsbereich für Grundlagenforschung & Analytik im Gesundheitsbereich ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Grundlagenforschung, Analytik & Daten im Gesundheitsbereich mit Kunden, die zu den weltweit führenden Pharma-, Biotech- und Medizinprodukteunternehmen gehören und die bei der fundierten geschäftlichen Entscheidungsfindung unterstützt werden.

Der Finanzdienstleister Piramal Capital & Housing Finance Ltd ist eine bei National Housing Bank (NHB) registrierte, breit aufgestellte Baufinanzierungsgesellschaft. Sie ist sektorübergreifend sowohl im Großhandels- als auch im Einzelhandelsgeschäft tätig. Bei Immobilien bietet die Plattform Wohnungsbaufinanzierung und andere Finanzierungslösungen quer durch den Kapitalstapel, beispielsweise in der Frühphase investiertes Beteiligungskapital, strukturierte Schuldinstrumente, vorrangige besicherte Schuldinstrumente, Baufinanzierung und Flexi Lease Rental Discounting. Im Großhandelsgeschäft außerhalb des Immobiliensektors betätigen sich zwei unabhängige Verticals: Corporate Finance Group (CFG) und Emerging Corporate Lending (ECL). CFG bietet maßgerechte Finanzierungslösungen für Firmenkunden in verschiedenen Sektoren wie Infrastruktur, regenerative Energie, Straßen, Industrie, Fahrzeugkomponenten usw. ECL vergibt in erster Linie Darlehen an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Über seine Konzerngesellschaften bietet PCHFL individualisierte Strategien für institutionelle und Kleinanleger wie beispielsweise Mumbai Redevelopment Fund und Apartment Fund (durch Piramal Fund Management) und pflegt strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Pensionskassen wie CPPIB, APG und Ivanhoe Cambridge. Der Geschäftsbereich hat zudem mit Bain Capital Credit - India Resurgence Fund eine Investitionsplattform für Distressed Assets aufgelegt, die in sektorübergreifenden Vermögenswerten in Eigenkapital bzw. Verbindlichkeiten investiert (mit Ausnahme von Immobilien), um mit aktiver Beteiligung die Restrukturierung voranzutreiben. PEL hat zudem langfristige Kapitalbeteiligungen im Wert von ungefähr 1 Mrd. USD an der Shriram Group, einem führenden Finanzkonglomerat in Indien.

PEL wird an der BSE Limited und der National Stock Exchange of India Limited gehandelt.

