Ris Führt Inkcenter® Nachfüllservice Für Tintenpatronen In Spanischen Mediamarkt-filialen Ein

InkCenter® bietet hervorragende Qualität und Kosteneinsparungen und ist gut für die Umwelt

Retail Inkjet Solutions (RIS) ist eine Partnerschaft mit MediaMarkt eingegangen, um den Nachfüllservice für Tintenstrahlpatronen in ausgewählten MediaMarkt-Filialen in ganz Spanien zu testen. Während des Einkaufs können MediaMarkt-Kunden ihre leeren Tintenpatronen einfach im InkCenter®-Servicebereich abgeben, und von einem qualifizierten Mitarbeiter des Serviceteams auffüllen lassen. Diese innovative Nachfülltechnologie ist bequem und effizient und reduziert gleichzeitig die Menge an Einwegplastik, die auf unseren Deponien und in den Ozeanen landet.

"RIS freut sich über die Partnerschaft mit MediaMarkt, zumal umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen im Einzelhandel immer beliebter werden", sagte David Lenny, Präsident und CEO von RIS. "Wir haben kürzlich unser neuestes Unternehmen, Retail Inkjet Solutions Spain, gegründet und sind überzeugt, dass MediaMarkt eine Fülle an Glaubwürdigkeit und strategischem Denken bietet, die unseren persönlichen Ansatz ergänzt. Eine kostengünstigere Art zu drucken wird vielen Menschen, die in der gegenwärtigen Coronavirus-Situation von zu Hause aus arbeiten müssen, wirklich helfen."

RIS ist bestrebt, in ganz Kontinentaleuropa zu expandieren, und hat zu diesem Zweck die Zusammenarbeit mit mehreren großen Einzelhändlern wie MediaMarkt aufgenommen. "Unser Ziel ist es, der Öffentlichkeit Tinte von außergewöhnlicher Qualität mit hoher Druckklarheit zu viel erschwinglicheren Preisen zur Verfügung zu stellen", fügte David Lenny hinzu. "MediaMarkt ist für die Positionierung des RIS InkCenter®-Netzwerks eine herausragende Marke, und bietet ein Maximum an umweltfreundlicher Präsenz in allen europäischen Einzelhandelsgeschäften."

Das RIS InkCenter® verfügt über ein patentiertes, präzises Nachfüllsystem, bei dem jede Patrone professionell gereinigt, befüllt und getestet wird, um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten, und dabei die Anzahl der Wiederbefüllungen einer Patrone zu maximieren. Mit Kosteneinsparungen von bis zu 70 Prozent soll das InkCenter®-System den Kunden Zeit und Geld sparen und gleichzeitig der Umwelt helfen.

"Wir freuen uns sehr, unser erstes InkCenter®-Pilotprogramm in Spanien mit MediaMarkt starten zu können", sagte Vincent Hormovitis, Vizepräsident Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei RIS. "Das Managementteam von MediaMarkt ist sehr daran interessiert, den Kunden einen unschlagbaren Mehrwert und Service zu bieten. Nachdem wir das starke Wachstum des Einzelhandelsmarktes in einer Reihe anderer europäischer Länder beobachtet hatten, haben wir beschlossen, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, eine Partnerschaft mit MediaMarkt aufzubauen, damit wir gemeinsam besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher in Spanien eingehen können."

RIS ist zuversichtlich, dass der Tintenpatronen-Nachfüllservice bei den Kunden von MediaMarkt viel Anklang finden und zu einer Ausweitung auf andere Filialen führen wird. Das InkCenter®-System ist jetzt in mehreren MediaMarkt-Filialen, darunter Madrid, Barcelona und Leon erhältlich.

"MediaMarkt ist sehr stolz darauf, Teil dieser Initiative von RIS zu sein. Wir sind ein Unternehmen der Unterhaltungselektronik und stehen in der Verantwortung, unseren Kunden eine Reihe von umweltfreundlichen Alternativen anzubieten. Das Nachfüllen von Patronen ist ein hochwertiger Service, der unser Umweltengagement unterstreicht", sagte Henry Serrano, Leiter des Servicebetriebs bei MediaMarkt Iberia.

Über RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für Vor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Der patentierte RIS InkCenter® Kiosk wird an über 500 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den gesamten USA sowie in Kanada und Europa eingesetzt - einschließlich Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, MediaMarkt, Saturn, Schiever und ausgewählte Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Druckqualität bei erheblichen Einsparungen. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Verbraucher eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.Go2RIS.com.

Über MediaMarkt Iberia

MediaMarkt ist ein spanischer und europäischer Marktführer im Vertrieb von Unterhaltungselektronik und dazugehörigen Dienstleistungen. Als Mitglied der MediaMarktSaturn-Einzelhandelsgruppe beschäftigt MediaMarkt 6.675 Mitarbeiter in Spanien und ist mit 88 Filialen und einem Online-Shop in allen autonomen Gemeinschaften Spaniens vertreten. Europaweit verfügt das Unternehmen über mehr als 1.000 Verkaufsstellen in 14 Ländern und beschäftigt 55.000 Mitarbeiter. Der Erfolg von MediaMarkt beruht auf der Fähigkeit, sich auf neue Verbrauchertrends einzustellen, auf der großen Vielfalt an Dienstleistungen, die das Unternehmen seinen Kunden bietet, auf dem einzigartigen personalisierten Einkaufserlebnis und auf einer breiten Palette von Produkten führender Marken zu aktuellen und wettbewerbsfähigen Preisen. All dies wird von einem professionellen MediaMarkt-Team begleitet, dessen oberstes Ziel es ist, Lösungen für den Kunden und einen markanten Werbeauftritt zu schaffen.

