Bluebeam setzt weltweite Expansion mit neuer deutscher Tochtergesellschaft fort

Bluebeam, Inc., führender Entwickler innovativer Technologielösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC) weltweit und Teil der Nemetschek Gruppe, gab heute die Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft bekannt, um die regionalen Kunden besser zu bedienen und Gesamtinvestitionen und -präsenz in der Region strategisch voranzutreiben.

Die Bluebeam GmbH wurde im September offiziell gegründet. Georg Reindl wurde zum Geschäftsführer ernannt. Die neue Bluebeam-Tochter mit Sitz in München betreut Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor seinem Eintritt bei Bluebeam war Reindl für verschiedene Technologieunternehmen, darunter Microsoft, Oracle, Siemens, WSCAD Electronic und Mensch und Maschine, in Führungspositionen tätig.

"Die DACH-Region zählt zu den größten und wichtigsten Segmenten der AEC-Branche. Wir sind stolz darauf, im Rahmen unserer kontinuierlichen internationalen Expansion die Einführung einer regionalen Vertriebs-, Marketing- und Serviceorganisation in Deutschland bekanntzugeben", so der CEO von Bluebeam, Jon Elliott. "Georg verfügt über langjährige Erfahrung auf dem deutschen Markt und seine Expertise auf dem Ingenieur-Sektor sowie seine profunden Kenntnisse im Bereich Marktentwicklung, Kundenbetreuung und Kundensupport machen ihn zur idealen Besetzung, um den wachsenden Kundenstamm und das Händlernetzwerk von Bluebeam zu leiten."

Bluebeam, Inc., mit Sitz in Pasadena, CA entwickelt innovative Technologielösungen, die für weltweit mehr als 1,3 Millionen Experten aus der Architektur- und Baubranche den Standard für Projekteffizienz und Zusammenarbeit setzen. Die Bluebeam GmbH schließt sich der Bluebeam Limited UK Ltd. mit Sitz in London, England, und der Bluebeam AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, an, um Lösungen für lokalisierte Service- und digitale Arbeitsabläufe für eine sich schnell entwickelnde globale Baubranche anzubieten.

"Die Baubranche in Deutschland befindet sich im Wandel, da Unternehmen auf digitale Lösungen setzen, um Produktivität und Effizienz zu steigern", so Georg Reindl, Geschäftsführer der Bluebeam GmbH. "Die Lösungen von Bluebeam bilden eine grundlegende Komponente eines modernen, digitalen Arbeitsablaufs in der Baubranche und bieten enorme Vorteile, die sich sofort in Zeit- und Kosteneinsparungen messen lassen. Es erfüllt mich mit Stolz, die neue deutsche Tochtergesellschaft von Bluebeam zu leiten, da ich fest davon überzeugt bin, dass der Einfluss unserer Technologie auf Projekte und Unternehmen revolutionär ist und unsere Branche im Hinblick auf Effizienz und Erträge auf Rekordniveaus klettern lassen wird."

Treffen Sie unser Team vom 27-28 November auf der BIM World in München, oder im Januar auf der BAU.

