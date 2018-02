VACUUMSCHMELZE gibt die Ernennung von Herrn Abhishek Nagarkar zum Director of Sales in Indien bekannt

Hanau, Deutschland (ots/PRNewswire) - VACUUMSCHMELZE (VAC) freut sich, die Ernennung von Abhishek Nagarkar zum Director of Sales in Indien bekannt zu geben.

Das jüngste Wirtschaftswachstum in Indien wird unterstützt durch aktive Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E). Um den technologischen Anforderungen des VAC-Endmarktes gerecht zu werden, hat das Unternehmen sein regionales Team in Indien in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert und stärkt dieses Bestreben mit der kürzlich erfolgten Einstellung von Abhishek Nagarkar, der ab Februar 2018 als Director of Sales für Indien verantwortlich zeichnen wird.

VACs technologischer Vorsprung speist sich zum einen aus seinem differenzierten Werkstoff- und Prozess-Know-how, zum anderen aus der engen Zusammenarbeit mit den Kunden. Das Unternehmen hat diese Kundennähe stets durch seine regionale Präsenz vor Ort gepflegt, um den Kunden bei ihren F&E-Aktivitäten wichtige Unterstützung in Technik und Entwicklung bieten zu können.

Herr Abhishek Nagarkar bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung in verschiedenen Branchen in Indien wie Industrie, Solar und Automotive mit zu VAC. Er war zuvor als Business Development Manager für Emerson Network Power tätig und bekleidete Führungspositionen und Positionen im technischen Vertrieb bei Larsen & Toubro und Schneider Electric. Mr. Nagarkar schloss sein Studium mit einem BE in Elektronik an der Universität Nagpur ab und verfügt über einen MBA von der University of Mumbai.

"Wir freuen uns sehr, dass Abhishek unser Team in Indien verstärken und leiten wird, während wir unsere Unterstützung und unseren Schwerpunkt in der Region weiter ausbauen. Er verfügt über eine bewährte Erfolgsbilanz in der Markt- und Teamentwicklung in mehreren technologischen Kernsegmenten von VAC, und wir sind zuversichtlich, dass Abhishek unser ohnehin schon hervorragendes Team in Indien mit Fokus und Tatkraft bereichern wird", erklärt Scott Pelhank, Vice President Global Sales.

Informationen zu VACUUMSCHMELZE

VAC, ein Unternehmen von VECTRA, entwickelt, produziert und vertreibt ausdifferenzierte und hoch spezialisierte magnetische Legierungen, Werkstoffe und Komponenten mit ausgezeichneten magnetischen und/oder physikalischen Eigenschaften für ein breites Spektrum von Endmärkten und Anwendungen, darunter die Bereiche Fahrzeugsysteme, Elektroinstallationstechnik, Energieumwandlung und -verteilung, industrielle Automationstechnik/Robotik, Einzelhandel und erneuerbare Energien. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von VAC unter http://www.vacuumschmelze.com/

Informationen zu Vectra Co.

VECTRA ist ein technologiegetriebenes diversifiziertes Industrieunternehmen mit attraktiven globalen Märkten einschließlich Automobilsysteme, elektronische Geräte, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie und Medizin. Die Geschäftsplattformen bieten die Technologien, um komplexe Anwendungen der Kunden und anspruchsvolle Anforderungen zu handhaben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von VECTRA unter www.vectraco.com

® = eingetragenes Warenzeichen der VACUUMSCHMELZE

