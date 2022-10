National Comprehensive Cancer Network

Am Welttag für psychische Gesundheit kündigt NCCN ein kostenloses, aktualisiertes Notfall-Screening-Tool an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist.

Das Distress-Thermometer des National Comprehensive Cancer Network hilft Menschen mit Krebs weltweit eine bessere Versorgung zu erhalten, indem es Diskussionen und bewährte Methoden zur Förderung des psychischen Wohlbefindens unterstützt.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN ®) kündigte heute ein überarbeitetes NCCN Distress-Thermometer an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist, um Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, psychosoziale Belastungfaktoren zu identifizieren und zu behandeln, die Herausforderungen beim Umgang mit Krebs, seinen Symptomen oder Behandlungen mit sich bringen können. Die Bekanntgabe erfolgt am Welttag für psychische Gesundheit, einem internationalen Tag zur Sensibilisierung für globale Bedürfnisse und Ressourcen im Bereich der geistigen Gesundheit.

„Das NCCN Distress-Thermometer trägt seit 1997 dazu bei, die Diskussion über psychische Leiden als Standardbestandteil onkologischer Behandlungen zu normalisieren und anzuregen", erklärte Michelle Riba, MD, MS, University of Michigan Rogel Cancer Center, Vorsitzende des NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Panel for Distress Management. „Wir haben diese kostenlose 1-seitige Ressource kürzlich überarbeitet, um noch benutzerfreundlicher und integrativer zu sein. Notfallvorsorge sollte ein Routinebestandteil der Krebsbehandlung für alle Menschen sein, überall. Indem wir diese kostenlose Ressource noch besser verstehen und nutzen sowie zugänglicher machen, hoffen wir, dass alle Menschen mit Krebs die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen."

Das Tool enthält eine einfache Skala, die anzeigt, wie viel Belastung ein Patient erlebt. Es enthält auch eine einfache Checkliste mit Anliegen, die verschiedene Bereiche abdecken, einschließlich:

Körperliche Probleme;

Emotionale Probleme;

Praktische Probleme;

Soziale Probleme;

und spirituelle/religiöse Belange.

Zusätzlich zu dem einseitigen NCCN-Distress-Thermometer und der Problemliste gibt es vollständige NCCN-Leitlinien® für das Notfall-Management, die evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für Gesundheitsdienstleister enthalten. Es gibt auch NCCN-Richtlinien für Patienten®: Psychische Leiden während der Krebsbehandlung mit denselben Informationen in einem zugänglichen Format, um Patienten und Pflegekräften die Möglichkeit zu geben, sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen.

Die aktualisierten Übersetzungen des NCCN Distress-Thermometer sind Teil der laufenden Bemühungen von NCCN, NCCN-Leitlinien und damit verbundene klinische Ressourcen für nicht englischsprachige Personen zugänglicher zu machen. Es ist jetzt zusätzlich zum englischen Original in den folgenden Sprachen erhältlich:

Afrikaans Hindi Portugiesisch * Albanisch Hmong Pandschabi Amharisch Ungarisch Rumänisch Arabisch Isländisch Russisch Armenisch Igbo Serbisch Bengalisch Indonesisch Slowakisch Bulgarisch Italienisch Slowenisch Burmesisch Japanisch Somalisch Katalanisch Javanesisch Spanisch * Chinesisch * Khmer Suaheli Kroatisch Koreanisch Schwedisch Tschechisch Kurdisch Tagalog Dänisch Lettisch Tamilisch Niederländisch Litauisch Telugu Estnisch Mazedonisch Thailändisch Finnisch Malaiisch Türkisch Französisch * Malayalam Ukrainisch Galicisch Marathi Urdu Georgisch Nepalesisch Vietnamesisch Deutsch Norwegisch Yoruba Griechisch Oromo Zulu Hausa Persisch Hebräisch Polnisch

* Zeigt an, dass das Distress-Thermometer in mehreren Versionen der Sprache veröffentlicht wurde.

„Am Welttag für psychische Gesundheit sowie an jedem weiteren Tag möchten wir die Tatsache betonen, dass die Bewältigung von emotionaler Belastung ein wichtiger Bestandteil der Patientenversorgung ist", sagte Robert W. Carlson, MD, Chief Executive Officer von NCCN. „Wir hoffen, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, Stigmen und Belastungen zu reduzieren und diese wichtigen Diskussionen über emotionales Wohlbefinden zu ermöglichen."

Unabhängige Forscher haben kürzlich eine Studie in Psycho-Oncology veröffentlicht, in der 39 begutachtete Artikel zur Validierung der Verwendung des NCCN Distress-Thermometer in 25 Ländern untersucht wurden. Darin heißt es: „Dieses Tool hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um die Einleitung des Gesprächs zu unterstützen."

Das übersetzte NCCN Distress-Thermometer ist unter NCCN.org/distress-thermometer-translations zu finden.

Besuchen Sie NCCN.org/global, um mehr über kostenlose Krebsbehandlungsressourcen für verschiedene Regionen und Sprachen zu erfahren, und beteiligen Sie sich an der Online-Konversation mit dem Hashtag #NCCNGlobal.

