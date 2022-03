National Comprehensive Cancer Network

Kostenloser Leitfaden zur Darmkrebsvorsorge von NCCN jetzt in mehr als einem Dutzend Sprachen verfügbar

Plymouth Meeting, Pennsylvania, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

NCCN-Leitfaden für Patienten: Buch über Colorectal Cancer Screening (Darmkrebsvorsorge) jetzt in mehrere Sprachen übersetzt, um Menschen weltweit darüber aufzuklären, warum, wann und wie man auf Darmkrebs untersuchen sollte.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) hat heute neue Übersetzungen der kürzlich veröffentlichten NCCN-Richtlinien für Patienten® bekannt gegeben: Colorectal Cancer Screening. Diese kostenlose Ressource, die von der NCCN Foundation® finanziert wird, steht Patienten und Pflegekräften jetzt auf Arabisch, Chinesisch, Französisch, Haitianisch-Kreolisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Somali, Tagalog und Vietnamesisch zur Verfügung.

„Die NCCN Foundation setzt sich für das Vorankommen der Krebsbehandlungen ein, indem sie evidenzbasierte, vertrauenswürdige Quellen mit medizinischen Informationen finanziert, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können", erklärte Patrick Delaney, Geschäftsführer der NCCN Foundation. „Durch die Übersetzung dieses Buches in mehrere Sprachen stellen wir sicher, dass Patienten und Pflegekräfte überall gemeinsame Entscheidungen über die richtige Vorsorge treffen können."

Experten empfehlen jetzt die Darmkrebsvorsorge bei Personen mit durchschnittlichem Risiko ab dem Alter von 45 Jahren, in einigen Gruppen mit höherem Risiko sogar noch früher. Der Zugang zu genauen Informationen über die Krebsvorsorge ist gerade jetzt besonders wichtig, weil die COVID-19-Pandemie zu einem Rückgang rechtzeitiger Krebsvorsorge und -diagnosen geführt hat und den Prognosen zufolge zu mehr Fällen im späteren Stadium führen wird. Erfahren Sie mehr zum Thema „Krebs wird nicht warten und Sie sollten es auch nicht" unter NCCN.org/resume-screening.

„Die Darmkrebsvorsorge ist ein äußerst wirksames Instrument zur Verbesserung der Ergebnisse und sogar zur Vorbeugung dieser häufig auftretenden Krebsart", erklärte Anjee Davis, MPPA, Präsidentin von Fight Colorectal Cancer (Fight CRC). „Die Vorsorge kann die Sterblichkeitsrate reduzieren, indem sie CRC in einem früheren, besser behandelbaren Stadium erkennt und die Krebsinzidenz insgesamt reduzieren, weil präkanzeröse Polypen gefunden und entfernt werden. „Wir freuen uns, dass diese wichtigen Informationen nun für noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich sind."

Kostenlose digitale Versionen des NCCN-Leitfadens für Patienten: Die Bücher „Colorectal Cancer Screening" finden Sie unter NCCN.org/patientguidelines und auf der NCCN Patient Guides for Cancer-App. Die wachsende Bibliothek der NCCN-Leitfäden für Patienten umfasst mehr als 60 häufig aktualisierte Bücher für Patienten und Pflegekräfte zu den häufigsten wichtigen Krebsarten, einschließlich Dickdarm- und Enddarmkrebs, sowie unterstützende Empfehlungen für die Pflege und das Überleben.

Die evidenzbasierten, von Experten geprüften NCCN-Leitfäden für Patienten enthalten die gleichen Informationen wie die NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) – der anerkannte Standard für klinische Ausrichtung und Richtlinien in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitfäden für die klinische Praxis, die in allen Bereichen der Medizin verfügbar sind. Die Patientenversionen sind in einem leicht lesbaren Format verfasst und enthalten Diagramme, Bilder sowie ein Glossar für medizinische Fachausdrücke. Es gibt jetzt mehr als 50 Übersetzungen der NCCN-Leitfäden für Patienten.

Erfahren Sie mehr und unterstützen Sie diese und andere Ressourcen für Krebspatienten und ihre Pflegekräfte bei NCCN.org/patients.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, der sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmet. Das NCCN hat sich der Verbesserung und Förderung von qualitativ hochwertiger, effektiver, gerechter und zugänglicher Krebstherapie verschrieben, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Weitere Informationen zu den NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) und anderen Initiativen finden Sie auf NCCN.org. Folgen Sie NCCN auf Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg und Twitter @NCCN.

Informationen zur NCCN Foundation

Die NCCN Foundation® wurde vom National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) gegründet, um Menschen mit Krebs zu stärken und Innovationen in der Onkologie voranzutreiben. Die NCCN Foundation unterstützt Menschen mit Krebs und ihre Betreuer und Pflegekräfte, indem sie unvoreingenommene fachliche Beratung durch die weltweit führenden Krebsexperten durch die Bibliothek der NCCN Guidelines for Patients® und andere Ressourcen für die Patientenaufklärung bereitstellt. Durch die Finanzierung der vielversprechenden jungen Forscher des Landes an der Spitze der Krebsforschung engagiert sich die NCCN Foundation auch für die Förderung der Krebsbehandlung. Weitere Informationen zur NCCN Foundation finden Sie unter NCCN.org/foundation.

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

Original-Content von: National Comprehensive Cancer Network, übermittelt durch news aktuell