Volvo Trucks

Superleise Elektro-Lkw - Wie sicher sind sie im Straßenverkehr?

Köln (ots)

Anmoderationsvorschlag: Auf unseren Straßen ändert sich gerade einiges: Immer mehr Menschen steigen um aufs umweltfreundliche E-Bike - aber auch die Zahl der Elektro-Autos und -LKW steigt immer weiter an. Gestresste Stadtbewohner und Anwohner von vielbefahrenen Bundes- und Landstraßen wird's freuen, denn dadurch sinkt natürlich auch der Lärmpegel. Viele befürchten allerdings nun auch, dass es mehr Verkehrsunfälle geben könnte, weil man diese superleisen elektrischen Fahrzeuge gar nicht mehr hört. Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Im Vergleich zu Verbrennern sind die neuen E-Lkw in der Tat super, super leise, sagt Manfred Nelles vom schwedischen Lkw-Hersteller Volvo Trucks.

O-Ton 1 (Manfred Nelles, 17 Sek.): "Und man muss sich sicherlich auch, so geht's mir zumindest, anders im Verkehrsgeschehen bewegen als früher. Unsere Ingenieure haben natürlich tolle Töne entwickelt dafür, dass man diese Lkw auch superschnell wahrnehmen kann, aber es ist schon eine Umstellung für uns alle, glaube ich, wenn diese sehr viel leiseren Fahrzeuge auf der Straße sind."

Sprecherin: SFX: Anfahren So hört es sich beispielsweise an, wenn ein E-Lkw anfährt -und so klingt er beim Rückwärtsfahren: SFX: Rückwärtsfahren

O-Ton 2 (Manfred Nelles, 13 Sek.): "Da gab es bisher immer so Töne, die habe ich immer als sehr nervig empfunden, die gehen teilweise auch durch Häuser-Wände hindurch. Und der ist sehr angenehm - und wir wollen ja auch nicht gleich, dass mit diesen Tönen die gewonnene Ruhe durch die E-Antriebe wieder zerstört wird."

Sprecherin: Die Gefahr, dass man so einen E-Lkw überhört, besteht also nicht. Außerdem sind sie heutzutage sozusagen hochmoderne Rechenzentren auf Rädern, ...

O-Ton 3 (Manfred Nelles, 20 Sek.): "...um Fahrer und Fahrerinnen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, aber eben auch, um andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu schützen. Es gibt Notbremsassistenten, Abstandsregeltempomaten, Spurhalteassistenten, Kameras für den toten Winkel, Spurwechselunterstützungen. Also da helfen die uns ein ganz großes Stück weiter."

Sprecherin: Genauso wie die Verkehrserziehung in Grundschulen, damit schon die ganz Kleinen lernen, ...

O-Ton 4 (Manfred Nelles, 20 Sek.): "... wo Sie gesehen werden und wo sie eben nicht gesehen werden. Die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, die sitzen in zwei Meter Höhe, die Assistenzsysteme helfen, aber es entbindet uns alle nicht, und vor allem auch nicht die Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen, aufmerksam am Verkehrsgeschehen teilzunehmen. Also ich werbe an dieser Stelle dafür, dass wir alle mit ein bisschen mehr Rücksichtnahme aufeinander unterwegs sind."

Abmoderationsvorschlag: Das ist im Straßenverkehr immer gut. Mehr Infos zu der neuen Elektro-Lkw-Generation, wie sicher sie sind und welche Vorteile sie für Mensch, Klima und Umwelt haben, finden Sie im Netz unter www.volvotrucks.de.

