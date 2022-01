Volvo Trucks

Saubere Zukunft - Güterverkehr ohne Schadstoffemissionen mit Elektro-Lkw

Anmoderationsvorschlag: Klima- und Umweltschutz sind zurzeit extrem wichtige Themen. Immer mehr Menschen wird klar: Um die gefährliche Erderwärmung zu stoppen, müssen wir unseren CO2-Ausstoß möglichst schnell drastisch reduzieren. Insbesondere beim Güterverkehr besteht großer Handlungsbedarf, denn der erfolgt hierzulande zu rund 70 Prozent durch Lkw. Diesel-Lkw wohlgemerkt, die ziemlich viele Schadstoffe in die Luft pusten. Zum Glück können die in Zukunft aber durch schadstoffarme und superleise Elektro-Lkw ersetzt werden. Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Bisher sind Elektro-Lkw noch eher selten auf unseren Straßen zu sehen, sagt Manfred Nelles vom schwedischen Lkw-Hersteller Volvo Trucks:

O-Ton 1 (Manfred Nelles, 13 Sek.): "Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Kaufanreize durch Förderungen recht spät begonnen haben, das war erst im September 21. Und dann waren wir auch recht lange der einzige große Hersteller, der Serienfahrzeuge bis 27 Tonnen überhaupt angeboten hat."

Sprecherin: Diese E-Lkw werden meistens als Lieferfahrzeuge, zum Beispiel für Supermärkte und andere Geschäfte, sowie als Müllfahrzeuge eingesetzt.

O-Ton 2 (Manfred Nelles, 16 Sek.): Und dann gibt's eben ab Ende diesen Jahres noch Lkw bis 40 Tonnen. Das wären dann so richtig große Sattelzugmaschinen - und die haben alle so eine Reichweite um die 300 Kilometer. Grundsätzlich können die Elektro-Lkw all das, was ein Diesel-Lkw eben auch kann, aber sie sind natürlich emissionsärmer."

Sprecherin: Außerdem sind sie auch deutlich leiser als herkömmliche Verbrenner:

O-Ton 3 (Manfred Nelles, 16 Sek.): "Und man kann dann zusätzlich die Fahrzeuge in den späten Abend rein oder am frühen Morgen zum Beispiel einsetzen. Das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man überlegt, dass die Geräuschbelastung einfach für die Städter gerade auch so groß ist: Da haben die elektrischen Lkw einfach sehr großes Potenzial."

Sprecherin: Das werden sie in Zukunft allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen voll ausschöpfen können.

O-Ton 4 (Manfred Nelles, 27 Sek.): "Zunächst mal muss die Förderung weiterlaufen, Kaufanreize müssen da geschaffen werden, auch mit Mautreduktion und Steuererleichterung, völlig klar. Aber genauso wichtig ist Ladeinfrastruktur. Wir wollen ja nicht, dass die Lkw-Fahrer mit den Pkw-Fahrern konkurrieren müssen beim Laden, wobei Lkw in erster Linie im Depot oder am Bestimmungsort sicherlich geladen werden. Und wenn man sich überlegt, dass 45 Prozent der europäischen Transporte unter 300 Kilometern sind, dann ist das innerhalb eines Tages gut zu schaffen."

Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zu der neuen Elektro-Lkw-Generation und ihren Vorteilen für Mensch, Klima und Umwelt finden Sie im Netz unter www.volvotrucks.de.

