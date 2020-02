Volvo Trucks

Volvo bringt vier neue Lkw auf den Markt und stapelt sie in einem spektakulären Film übereinander - mit dem Präsidenten ganz oben

Der jüngste Präsentationsfilm von Volvo Trucks hat neue Höhen erreicht. Um die Kraft und Stärke seiner vier neuen Fahrzeuge zu demonstrieren, errichtete Volvo einen riesigen 15 Meter hohen und 58 Tonnen schweren Lkw-Turm, indem die vier neuen Lkw des Unternehmens übereinander gestapelt wurden. Und auf dem obersten Lkw stand der Präsident, Roger Alm.

In der Lkw-Branche ist bereits die Markteinführung eines einzigen Lkw ein gewaltiges Unterfangen. Vier Lkw gleichzeitig auf den Markt zu bringen, ist äußerst ungewöhnlich. Bei der Erneuerung seiner gesamten Palette an schweren Lkw mit Fahrerhaus über dem Motor entschied sich Volvo Trucks für einen unkonventionellen Ansatz.

Der ungewöhnliche Film spielt mitten in der Nacht und zeigt den Lkw-Turm zunächst als riesigen, in der Ferne leuchtenden Monolithen. Dann bewegt sich der Turm vorwärts, und wir sehen Wölfe im Vordergrund und erhaschen einen Blick auf eine Fahrerin. Als der Film, untermalt von Rauch- und Lichteffekten, seinen Höhepunkt erreicht, erkennen wir, dass der Mann, der oben auf dem Lkw-Turm steht, tatsächlich der Präsident von Volvo Trucks, Roger Alm, ist.

Der Film kommt einen Tag vor der offiziellen Einführung der Schwerlast-Modellpalette mit Fahrerhaus über dem Motor auf dem europäischen Markt heraus, zu der der Volvo FH, der Volvo FH16, der Volvo FM und der Volvo FMX gehören. Die vier Lkw machen etwa zwei Drittel der Lieferungen von Volvo Trucks aus.

"Dies ist unsere bislang größte Markteinführung bei Volvo Trucks. Die Fahrzeuge werden enorme Auswirkungen auf die Rentabilität unserer Kunden und auf ihre Fähigkeit haben, sowohl um Aufträge als auch um die besten Fahrer zu konkurrieren. Ich bin es gewohnt, den Überblick zu haben, aber der Dreh mit dem Lkw-Turm war definitiv ein ungewöhnlicher Arbeitstag für mich. Und sagen wir einfach, dass ich einen gewissen Respekt vor großen Höhen habe. Ich fühle mich auf dem Boden der Tatsachen wohler", erklärt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Der Film wurde Ende 2019 in Schweden auf einem Testgelände bei Göteborg, der Heimatstadt von Volvo, gedreht. Sowohl der Lkw-Turm als auch die meisten visuellen Effekte einschließlich Rauch und Licht sind echt, wie ein "Behind the Scenes"-Film enthüllt.

"Es dauerte ungefähr einen Monat, den Turm zu entwerfen und zu bauen und seine Fahrsicherheit zu gewährleisten. Dies wurde im Wesentlichen dadurch ermöglicht, dass der robuste Baustellen-Lkw Volvo FMX und sein neues 38-Tonnen-Doppelachsaggregat das Gewicht der anderen Fahrzeuge tragen können. Aber es erforderte auch eine konstante Geschwindigkeit und Richtung, was durch die 'Volvo Dynamic Steering'-Technologie und einen geschickten Lkw-Fahrer erreicht wurde", erklärt Markus Wikström, Ingenieur bei Volvo Trucks und Teil des Technikerteams für das Turm-Projekt.

Über Volvo Trucks

Volvo Trucks bietet umfassende Transportlösungen für anspruchsvolle Geschäftskunden an. Das Unternehmen vertreibt eine umfangreiche Palette an mittelschweren bis schweren Lkw mit einem starken, globalen Händlernetzwerk mit 2.100 Servicestellen in mehr als 130 Ländern. Volvo Lkw werden in 14 Ländern auf der ganzen Welt montiert. 2019 wurden weltweit etwa 131.000 Volvo Lkw verkauft. Volvo Trucks gehört zum Volvo Konzern, einem der weltweit größten Hersteller von Lkw, Bussen, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren. Ein umfassendes Spektrum an Finanzierungs- und Service-Dienstleistungen gehört ebenfalls zum Angebot des Konzerns. Die Aktivitäten von Volvo Trucks basieren auf den Grundwerten Qualität, Sicherheit und Umweltschutz.

