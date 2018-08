Messe InnoTrans 2018: SEGULA Technologies vereint Eisenbahn-Engineering & Neue Technologien

Paris (ots/PRNewswire) - In Berlin präsentiert Segula seine Vision der Fabrik der Zukunft mit Hilfe einer Vorführung in Augmented Reality für die Konzeption, die Ausbildung und die Wartung.

Die weltweit tätige Engineering-Gruppe SEGULA Technologies nimmt an der Messe InnoTrans teil (Stand 403, Halle A), der Referenzveranstaltung im Eisenbahnsektor, die vom 18. bis 21. September 2018 in Berlin stattfindet.

Globales Know-how für den Eisenbahnsektor

Die in 28 Ländern vertretene Segula-Gruppe begleitet die Eisenbahnindustrie auf der ganzen Welt. Sowohl bei der Konzeption von Produkten und Infrastrukturen als auch von Dienstleistungen steht die Gruppe während des gesamten Projektzyklus an der Seite der Kunden, von der Definition bis zur Lieferung sowie während des Produktlebenszyklus von der Konzeptphase bis zur Wartung.

Das Angebot der Gruppe umfasst drei Schwerpunkte:

- Fahrzeuge (Produktentwurf - Prozess, Projektmanagement, Validierung, Tests, Inbetriebnahme, ILS, Design) - Signaltechnik (Architekturenentwicklung der Systeme und Untersysteme, Zuverlässigkeit, Tests und Versuche) - Infrastrukturen (Untersuchungen, Projektmanagement, Ausführungsüberwachung)

Innovation zur Begleitung des Wandels in der Industrie

Für Segula, einen der Marktführer im Bereich Engineering, ist Innovation strategisch zentral und das Unternehmen betreibt jedes Jahr nahezu 200 Forschungs- und Innovationsprojekte. Es begleitet seine großen Industriekunden bei wesentlichen technologischen Herausforderungen: Fabrik der Zukunft, künstliche Intelligenz, Big data, additive Herstellung...

Am Messestand wird Segula zum ersten Mal "4.0 REAL" vorstellen, eine Vorführung, die den Nutzen von Augmented Reality in den Bereichen Konzeption, Ausbildung und Wartung zeigt. Die mit einem Tablet oder einer HoloLens-Brille ausgestatteten Besucher können so sehr einfach den verschiedenen Schritten bei der Herstellung eines Fahrzeuggetriebes folgen und die neue Dimension entdecken, die AR für die Ausbildung bietet.

Entdecken Sie den Film von Segula Technologies zum Know-how der Gruppe in der Eisenbahnbranche und den Film zu den Entwicklungen von Segula im Bereich Augmented Reality!

Segula sucht neue Mitarbeiter in der Eisenbahnbranche!

Anlässlich der Messe möchte Segula daran erinnern, dass das Unternehmen dieses Jahr weltweit 4600 neue Mitarbeiter einstellt, davon mehr als die Hälfte außerhalb Frankreichs.

Im Eisenbahnbereich bietet die Gruppe im Moment mehr als 200 Stellen, insbesondere in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien und den USA. Eine breite Palette von Profilen wird gesucht: System- und Subsystemingenieure, Ingenieure für Projektkonzeption und -management, Tests und Validierung, Zertifizierung, Signaltechnik, Funktionssicherheit, Betrieb & Wartung usw.

Über Segula Technologies

SEGULA Technologies ist ein weltweit tätiger Engineering-Dienstleister, der zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in allen wichtigen Industriezweigen beiträgt: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie, Schienenverkehr, Marine, Pharmazie und Petrochemie.

Die Gruppe ist in 28 Ländern und mit 140 Niederlassungen weltweit tätig und pflegt dank der Kompetenz ihrer 11.000 Mitarbeiter enge Kundenbeziehungen. Als führender Engineering-Spezialist, der Innovation in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt, führt SEGULA Technologies Großprojekte durch, die von Design und Studien bis hin zur Produktion reichen.

