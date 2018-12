Thumb Cellular entscheidet sich für Interop Technologies(TM), um Abbonenten-Messaging mit Rich Communications Services (RCS) zu transformieren

Fort Myers, Florida (ots/PRNewswire) - Thumb Cellular, ein in Michigan ansässiger 4G LTE-Anbieter für Mobilfunkdienste in ländlichen Gebieten, hat sich für Interop Technologies(TM) entschieden, um Rich Communications Services (RCS) bereitzustellen. Auf diese Weise sollen die Möglichkeiten des Abonnenten-Messaging sowohl im Netzwerk selbst als auch außerhalb transformiert werden. Während sich die Messaging as a Platform (MaaP)-Infrastruktur weiterentwickelt, möchte das Unternehmen neue Zielgruppen erschließen und von neuen Umsatzmöglichkeiten profitieren

Im Rahmen der Vereinbarung stattet Interop Thumb Cellular mit einer vollständig verwalteten, Cloud-basierten, durchgängigen RCS-Technologielösung aus. Diese umfasst einen virtualisierten IMS Core und RCS Application Server, um erweiterte Person-to-Person (P2P)-Funktionen für Abonnenten zu ermöglichen, RCS Interconnection, um globale Reichweite und Hochverfügbarkeit zu unterstützen, und den Zugriff auf RCS Application-to-Person (A2P)- und Business-to-Consumer (B2C)-Inhalte von globalen Marken und Content-Anbietern. Diese Messaging-Transformation wird die Differenzierung von Thumb Cellular in seinem Marktsegment fördern, und neue Möglichkeiten für zukünftige Dienste und Einnahmequellen eröffnen.

Edwin H. Eichler, Präsident und CEO von Thumb Cellular, sagt: "Dank der umfassenden RCS-Lösung und den Managed Services von Interop können wir eine Vorreiterrolle im Bereich der RCS-Technologie übernehmen. Mit dieser fortschrittlichen Technologie bereiten wir unsere Dienstleistungen auf die Zukunft vor und stellen unseren Kunden die neuesten Messaging-Funktionen zur Verfügung. Die 5G-Transfomation rückt immer näher und so wird die RCS MaaP-Infrastruktur eine immer wichtigere Rolle für Kundenbindung spielen."

Die RCS-Lösung von Interop nutzt die GSMA Universal Profile (UP)-Spezifikationen, unterstützt UP-konforme, nativ-fähige RCS-Clients und bietet ihren Abonnenten eine hohe Service-Verfügbarkeit. Sie stellt auch die wichtigsten Infrastrukturpartner- und Bündelverbindungen bereit, dank denen Abonnenten, Marken und Unternehmen Funktionen für ihre kommerziellen Kommunikationsanwendungen nutzen können.

Michael Slamka, Leiter der Abteilung für Kundenbeziehungen bei Interop Technologies, sagt:

"Wir schätzen unsere langjährige Beziehung zu Thumb Cellular für sein tiefgreifendes Verständnis der branchenrelevanten Trends des mobilen Marktes. In der Vergangenheit haben stets die größten Akteure auf dem Markt die Vorreiterrolle übernommen. Mit dem Anbruch des Zeitalters der Virtualisierung und Standardisierung haben sich die Rahmenbedingungen wirklich verbessert und alle Betreiber haben nun die Möglichkeit, sich zu agilen Dienstleistern mit den neuesten Technologien weiterzuentwickeln".

Interop Technologies bietet viele weitere Dienste für Thumb Cellular. Diese umfassen Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service (MMS), Over-the-Air (OTA)-Bereitstellung, Common Short Codes (CSC), Wireless Application Protocol (WAP), Messaging Personalization and Control (MPAC) und Wireless Emergency Alerts (WEA).

Interop Technologies stellt in Halle 1 Stand 1C21 auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien vom 25. bis 28. Februar 2019 aus.

Informationen zu Interop Technologies

Interop Technologies ist ein führender Anbieter von virtualisierten Kommunikationsnetzwerken und Cloud-basierten verwalteten Lösungen für mobiles Messaging, Sprachkommunikation und Konnektivität. Das 2002 gegründete Unternehmen Interop Technologies bietet Mobilfunkbetreibern Dienstleistungen und Lösungen, die die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation reduzieren. Mit seiner GSMA-zugelassenen und durchgängigen RCS-Lösung setzt sich Interop dafür ein, standardisierte Technologie nach höchsten Telekommunikationsstandards und ein Höchstmaß an Bereitstellungsflexibilität und Lebenszyklus-Management für die globale RCS-Infrastruktur zu liefern.

Interop Technologies hat seinen Hauptsitz in Fort Myers, FL, und verfügt über Niederlassungen in Irving, Texas, sowie einen regionalen EMEA-Hauptsitz in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter www.interoptechnologies.com.

Informationen zu Thumb Cellular

Das 1991 gegründete Unternehmen Thumb Cellular ist ein 4G LTE-Mobilfunkanbieter für die ländlichen Gebiete Huron, Tuscola und Sanilac County in der Thumb-Region von Michigan. Mit der umfassendsten lokalen und landesweiten Mobilfunkabdeckung sowie den besten mobilen Geräten von Herstellern wie Apple, Samsung und LG bietet das Unternehmen seinen Kunden ein erstklassiges Erlebnis.

Das Unternehmen - eine Tochtergesellschaft von Agri-Valley Communications - hat seinen Hauptsitz in Pigeon, Michigan. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thumbcellular.com

